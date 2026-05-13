Мъжът, опитал да подкупи областния управител на Добрич, остава в ареста

С най-тежката мярка „задържане под стража” Добричкият окръжен съд остави в ареста 44-годишен мъж от София, опитал се за подкупи областния управител на Добрич с 20 хиляди евро.

По случая е образувано досъдебно производство, а на задържания е повдигнато обвинение за опит за подкуп на длъжностно лице.

Сигнал за това е подаден от самия областен управител Асен Атанасов. Парите били предназначени да го склонят да не упражнява контрол над решенията на Общинския съвет - Каварна, с цел осъществяване на инвестиционно намерение - изграждане на фотоволтаични паркове върху общинска земя.

Атанасов вече атакува решенията в Административния съд.