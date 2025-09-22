БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
EK: Създаването на антикорупционна комисия в България е...
Чете се за: 01:25 мин.
4 лева за час: Двоен скок на цените на синя и зелена зона...
Чете се за: 02:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Мечка нападна овцеферма в Северна Гърция

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Запази

Хищникът е разкъсал 15 овце

мечка нападна овцеферма северна гърция
Снимка: илюстративна
Слушай новината

Мечка е нахлула във ферма в Северна Гърция и е разкъсала 15 овце. Инцидентът е станал в селището Нимфео край град Флорина.

Мястото е било посетено от представители на природозащитната организация "Арктурос", пред които собственикът е заявил, че въпреки триметровата ограда, с която са защитени сградите му, мечката е успяла да проникне през прозорец на обора и да умъртви 15 животни, както и да нарани други.

"Арктурос" вече е раздала на някои животновъди от Нимфео устройства, които издават звук и прогонват мечките. Кафявата мечка е защитен вид в Гърция. Там тя се среща предимно в планините Пинд и Родопи и броят ѝ се оценява на няколкостотин индивида.

#нападение от мечка #ферма #овцевъдна ферма #кафява мечка #мечка #Северна Гърция

Последвайте ни

ТОП 24

Откриха втори спътник на Земята
1
Откриха втори спътник на Земята
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
2
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
3
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста
4
Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста
Стрелба в "Бояна": Мъж е прострелян от моторист
5
Стрелба в "Бояна": Мъж е прострелян от моторист
Отборът на САЩ ще бъде съперник на България на четвъртфиналите на световното първенство по волейбол
6
Отборът на САЩ ще бъде съперник на България на четвъртфиналите на...

Най-четени

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
2
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са предсмъртно писмо
3
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са...
Откриха втори спътник на Земята
4
Откриха втори спътник на Земята
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
5
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
6
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...

Още от: Балкани

Ройтерс: Повреди в електропреносната мрежа са причина за голяма част от пожарите в Гърция
Ройтерс: Повреди в електропреносната мрежа са причина за голяма част от пожарите в Гърция
Графити артисти от цял свят преобразяват стари сгради в Косово Графити артисти от цял свят преобразяват стари сгради в Косово
Чете се за: 00:42 мин.
Земетресение със сила 4,8 е регистрирано рано тази сутрин на Света гора Земетресение със сила 4,8 е регистрирано рано тази сутрин на Света гора
Чете се за: 00:35 мин.
В Световния ден без автомобили: Една от централните улици на Атина става пешеходна В Световния ден без автомобили: Една от централните улици на Атина става пешеходна
Чете се за: 01:22 мин.
Град върху пепел: възходът и падението на Троя (СНИМКИ) Град върху пепел: възходът и падението на Троя (СНИМКИ)
Чете се за: 04:57 мин.
Поредица от над 100 земетресения разтревожи жители и туристи на гръцкия остров Кефалония Поредица от над 100 земетресения разтревожи жители и туристи на гръцкия остров Кефалония
19414
Чете се за: 01:15 мин.

Водещи новини

EK: Създаването на антикорупционна комисия в България е част от ПВУ
EK: Създаването на антикорупционна комисия в България е част от ПВУ
Чете се за: 01:25 мин.
По света
4 лева за час: Двоен скок на цените на синя и зелена зона предлагат от Столична община 4 лева за час: Двоен скок на цените на синя и зелена зона предлагат от Столична община
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Съветникът на президента Пламен Узунов осъди прокуратурата за 100 000 лева Съветникът на президента Пламен Узунов осъди прокуратурата за 100 000 лева
Чете се за: 04:50 мин.
У нас
Подводно пристанище край крепостта Ерите разкри експедиция край нос Киллик (СНИМКИ) Подводно пристанище край крепостта Ерите разкри експедиция край нос Киллик (СНИМКИ)
Чете се за: 04:37 мин.
Общество
Темата за руския газ скара ПП-ДБ и "ДПС - Ново начало"
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
21 мерки за справяне с кризата в Плевен: Първо заседание на...
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Промяна в позицията? Тръмп даде сигнал - ще си върне ли Украйна...
Чете се за: 03:27 мин.
По света
"Зад гърба си имам 152 филма и продължавам да работя":...
Чете се за: 02:47 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ