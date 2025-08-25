Мечка с мече нападна мъж в Родопите
В събота (23 август) край село Лясково мъж е бил изненадан от кафява мечка с малко. Той е разхождал двете си кучета в гората, когато животното го нападнало и го ранило по ръката.
Добрата новина: нараняванията не са тежки.
Лошата новина: срещите с мечки в Родопите стават все по-чести.
Експерти от РИОСВ – Смолян направиха проверка на място и поставиха фотокапани, за да проследят поведението на мечката. Районът е типично нейно местообитание – гъста гора и плодни храсти.
5 съвета, ако срещнеш мечка в гората
Не бягай!
Мечките тичат по-бързо от човек – бягството ги провокира.
Стой спокоен и не викай.
Шумът може да раздразни животното.
Отдръпни се бавно.
Движи се назад, без резки движения, и остави път за отстъпление на мечката.
Внимавай за малки мечета!
Майките са най-агресивни, когато защитават малките си.
Ако стане инцидент – веднага сигнализирай 112.