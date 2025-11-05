БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Жена с тежка диагноза сбъдна мечтата си за бебе след...
Чете се за: 03:55 мин.
Тристранката се провали след бойкот от работодателите
Чете се за: 03:15 мин.

Мечките в Белица вече се подготвят за зимен сън (СНИМКИ)

Подготовката включва и по-разнообразно меню, с по-големи дневни порции

мечките белица вече подготвят зимен сън снимки
Снимка: БТА
Слушай новината

На прага на зимата, обитателите на Парк за мечки Белица вече се подготвят за зимен сън. Първа обитателка на парка, която се оттегли в бърлогата си, е Мима, а скоро след това към нея се присъединиха Станди и Ива, съобщиха от парка.

Въпреки топлите есенни дни ниските температури сутрин и вечер вече подсказват на мечките, че е време за хибернация.

Подготовката включва и по-разнообразно меню, с по-големи дневни порции. По това време на годината мечките консумират между 15 и 20 кг храна на ден, като менюто им включва плодове и зеленчуци, риба, орехи, както и мед.

Рекордът за най-дълъг сън в парка до момента е на мечката Йета – 166 дни. Спокойният сън на мечките се дължи и на това, че през ноември, когато се насочват към бърлогите си, паркът затваря врати за посетители.

Снимки: БТА

