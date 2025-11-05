Мечките в Белица вече се подготвят за зимен сън (СНИМКИ)

На прага на зимата, обитателите на Парк за мечки Белица вече се подготвят за зимен сън. Първа обитателка на парка, която се оттегли в бърлогата си, е Мима, а скоро след това към нея се присъединиха Станди и Ива, съобщиха от парка.

Въпреки топлите есенни дни ниските температури сутрин и вечер вече подсказват на мечките, че е време за хибернация.

Подготовката включва и по-разнообразно меню, с по-големи дневни порции. По това време на годината мечките консумират между 15 и 20 кг храна на ден, като менюто им включва плодове и зеленчуци, риба, орехи, както и мед.

Рекордът за най-дълъг сън в парка до момента е на мечката Йета – 166 дни. Спокойният сън на мечките се дължи и на това, че през ноември, когато се насочват към бърлогите си, паркът затваря врати за посетители.

