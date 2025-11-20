БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Парламентът прие на първо четене бюджета на Държавното...
Чете се за: 04:47 мин.
В 8 държави, включително и в България, се провежда акция...
Чете се за: 03:05 мин.

Медиите в Швеция: Пер-Матиас Хьогмо ще застане начело на българския шампион Лудогорец

Вяра Илиева
Всичко от автора
Чете се за: 02:02 мин.
Спорт
Според изданието в щаба на 65-годишния специалист ще бъде и Кристофер Аугустсон, който в момента е помощник-треньор на шведския шампион Мялби.

медиите швеция пер матиас хьогмо поеме лудогорец
Бившият селекционер на националните отбори по футбол за мъже и жени на Норвегия Пер-Матиас Хьогмо ще бъде новият треньор на Лудогорец, пише шведският ежедневник Афтонбладет.

Хьогмо започна годината като треньор на норвежкия Молде, но след разочароващ сезон приключи ангажимента си през септември.

Той е спечелил три трофея като наставник. Ставал е шампион с норвежкия Розенборг. А освен титла с шведския Хекен, специалистът има и една купа на страната със същия тим. Миналия сезон той беше начело на японския Урава Ред Даймъндс.

Хьогмо е единственият треньор, който е бил начело както на мъжкия национален отбор на Норвегия, така и на женския такъв. Хьогмо дори извежда женския тим до олимпийското злато през 2000 г.

С мъжкия тим на страната си, който води от 2013 до 2016 г. няма постижения. Под негово ръководство отборът не успя да се класира за световното първенство през 2014 г. и за европейското първенство през 2016-а.

Според изданието, в щаба на 65-годишния специалист ще бъде и Кристофер Аугустсон, който в момента е помощник-треньор в шведския шампион Мялби. Договорът на Аугустсон няма да бъде подновен след края на сезона по негово желание. Наскоро той обяви, че това ще бъде последната му година в клуба.

"Чувствам, че е подходящ момент да се впусна в ново предизвикателство за сезон 2026", коментира шведът.

46-годишният Кристофер Аугустсон беше старши треньор на младежкия национален отбор на Швеция до края на 2022 г.

#Кристофер Аугустсон #Пер-Матиас Хьогмо #ПФК Лудогорец

