БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Медведев записа първа победа от месец юли, Рубльов отпадна рано в Ханчжоу

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
Спорт
Запази

Представяне на два противоположни полюса за руските тенисисти.

даниил медведев александър бублик спорят титлата хале
Снимка: БТА
Слушай новината

Даниил Медведев победи американеца Нишеш Басавареди, за да се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис на твърди кортове в Ханчжоу, Китай.

Вторият в схемата руснак спечели с 6:2, 6:3 и на четвъртфиналите ще се изправи срещу китаеца У Ибин, който направи обрат срещу американеца Себастиан Корда след 4:6, 6:1, 6:4.

Медведев спечели първия си мач от 30 юли, когато победи чеха Далибор Сврчин във втория кръг на турнира в Торонто. След това той загуби от австралиеца Алексей Попирин в третия кръг в Торонто, отпадна във втория кръг на турнира в Синсинати и в първия кръг на US Open.

Водачът в схемата Андрей Рубльов изненадващо загуби от 88-ия в световната ранглиста французин Валентин Ройе. Руснакът се представи под нивото си и отстъпи в два сета - 4:6, 6:7(2).

На четвъртфиналите се класира още седмият в схемата Лърнър Тиен от САЩ, който се наложи над италианеца Джулио Цепиери с 6:4, 6:3.

Четвъртият в схемата Корентен Муте от Франция спечели трудно срещу сънародника си Артур Казо с 6:7(1), 6:3, 7:6(3) и на четвъртфиналите ще играе срещу аржентинеца Томас Ечевери, който надигра представителя на Австралия Ринки Хиджиката с 6:1 6:4.

#Валентин Ройе #Лърнър Тиен #ATP 250 в Ханчжоу #Томас Мартин Ечевери #Даниил Медведев #Корентен Муте #Андрей Рубльов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са предсмъртно писмо
1
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са...
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
2
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
НА ЖИВО: Световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
3
НА ЖИВО: Световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Левски и Лудогорец не си вкараха гол в дербито
4
Левски и Лудогорец не си вкараха гол в дербито
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
5
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
Срещу мръсния въздух: Пловдив затваря центъра за движение на стари коли
6
Срещу мръсния въздух: Пловдив затваря центъра за движение на стари...

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
2
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Почина отец Иван от Нови хан
3
Почина отец Иван от Нови хан
Шофьорът на автомобила, врязал се в камион на сметопочистваща фирма в София, няма тежки наранявания
4
Шофьорът на автомобила, врязал се в камион на сметопочистваща фирма...
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
5
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
6
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана

Още от: Тенис

Елизара Янева надделя в българския полуфинал на турнира в Пазарджик
Елизара Янева надделя в българския полуфинал на турнира в Пазарджик
Отбор Европа поведе след първия ден на Лейвър къп Отбор Европа поведе след първия ден на Лейвър къп
Чете се за: 01:17 мин.
Италия ще спори за втора поредна титла на Били Джийн Кинг къп Италия ще спори за втора поредна титла на Били Джийн Кинг къп
Чете се за: 01:37 мин.
Лиа Каратанчева стана шампионка на двойки на турнира в Пазарджик Лиа Каратанчева стана шампионка на двойки на турнира в Пазарджик
Чете се за: 01:15 мин.
Елизара Янева се присъедини към Лидия Енчева на полуфиналите на турнира в Пазарджик Елизара Янева се присъедини към Лидия Енчева на полуфиналите на турнира в Пазарджик
Чете се за: 01:17 мин.
Александър Донски отпадна на полуфиналите на двойки на турнир в Австрия Александър Донски отпадна на полуфиналите на двойки на турнир в Австрия
Чете се за: 00:32 мин.

Водещи новини

Тежък трафик затруднява изхода на София към АМ "Хемус" (СНИМКИ)
Тежък трафик затруднява изхода на София към АМ "Хемус"...
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Пожар избухна в Южната промишлена зона в Бургас (ВИДЕО) Пожар избухна в Южната промишлена зона в Бургас (ВИДЕО)
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Кибератака на големи европейски летища Кибератака на големи европейски летища
Чете се за: 00:50 мин.
По света
След нахлуването на изтребители над Естония: Руското военно министерство отрече да е имало нарушение След нахлуването на изтребители над Естония: Руското военно министерство отрече да е имало нарушение
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
Октоберфест 2025 започна в Мюнхен (СНИМКИ)
Чете се за: 01:02 мин.
Европа
Мегазвездата Енрике Иглесиас пее тази вечер на стадион "Васил...
Чете се за: 01:30 мин.
Регионални
"Капана фест" в Пловдив отбелязва 10 години
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
"Саграда фамилия" в Барселона скоро ще бъде най-високата...
Чете се за: 03:52 мин.
Европа
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ