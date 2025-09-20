Медведев записа първа победа от месец юли, Рубльов отпадна рано в Ханчжоу

Даниил Медведев победи американеца Нишеш Басавареди, за да се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис на твърди кортове в Ханчжоу, Китай.

Вторият в схемата руснак спечели с 6:2, 6:3 и на четвъртфиналите ще се изправи срещу китаеца У Ибин, който направи обрат срещу американеца Себастиан Корда след 4:6, 6:1, 6:4.

Медведев спечели първия си мач от 30 юли, когато победи чеха Далибор Сврчин във втория кръг на турнира в Торонто. След това той загуби от австралиеца Алексей Попирин в третия кръг в Торонто, отпадна във втория кръг на турнира в Синсинати и в първия кръг на US Open.

Водачът в схемата Андрей Рубльов изненадващо загуби от 88-ия в световната ранглиста французин Валентин Ройе. Руснакът се представи под нивото си и отстъпи в два сета - 4:6, 6:7(2).

На четвъртфиналите се класира още седмият в схемата Лърнър Тиен от САЩ, който се наложи над италианеца Джулио Цепиери с 6:4, 6:3.

Четвъртият в схемата Корентен Муте от Франция спечели трудно срещу сънародника си Артур Казо с 6:7(1), 6:3, 7:6(3) и на четвъртфиналите ще играе срещу аржентинеца Томас Ечевери, който надигра представителя на Австралия Ринки Хиджиката с 6:1 6:4.