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Меси: Ще се насладя на този момент

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Чете се за: 01:47 мин.
Спорт
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Очаквам с нетърпение да празнувам със съотборниците си, отбеляза аржентинецът, който пренаписа историята на Мондиала.

Меси: Ще се насладя на този момент

Лионел Меси подходи философски след силното представяне на националния отбор на Аржентина, който си проправи път към следващата фаза на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико. „Гаучосите“ сломиха Австрия с 2:0 в Далас, а аржентинецът влезе в историята на световните първенства. Нападателят подобри рекорда за най-много голове и вече има 18 на своята сметка.

Наслаждавам се на този момент и виждам докъде можем да стигнем заедно. Днес имах дузпата, но може би нямаше да вкарам останалите попадения, ако тя беше вкарана“, започна той.

„Честно казано, наистина съм щастлив от победата, особено след като е толкова важна, трудно извоювана и заслужена, но такава, която ни дава спокойствие за това, което предстои. Това е световното първенство- беше много равностоен и напрегнат мач. Щастливи сме, че спечелихме шест точки и че вече се класирахме“, добави капитанът на „албиселесте“.

Относно това дали има любимо попадение на световното първенство, той отговори така:

Не знам, честно казано, не мога да си спомня в момента- уморен съм, енергията ми е изчерпана и ми е трудно да мисля, така че както и да е, просто ще се насладя на този момент и очаквам с нетърпение да празнувам със съотборниците си“, завърши Меси, който има 5 гола, колкото са и попаденията на световните шампиони на шампионата.

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#Национален отбор на Аржентина по футбол #Мондиал 2026 #Лионел Меси

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