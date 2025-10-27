"Метрополитен" отрича да е имало наводнение в новостроящата се станция "Шипченски проход"

От "Метрополитен" излязоха с позиция относно инцидента с проникване на вода в строящата се станция на бул. "Шипченски проход" от новото разширение на софийското метро.

Миналия петък, 24 октомври, бе съобщено, че строителната площадка се е напълнила с вода вследствие на дъждовете през деня.

В позицията си от "Метрополитен" уточняват, че в новоизграждащата се метростанция е проникнало минимално количество вода през строителна рампа.

"Предприети са превантивни мерки в тази връзка, но високият интензитет и количествата дъждове през последните седмици доведоха до компрометиране на канален клон и проблеми с отводняването на бул. "Шипченски проход". Благодарение на създадената навременна организация количествата проникнала вода са своевременно изпомпани и щети по тунелопробивната машина и останалата строителна механизация не са допуснати".

След спирането на валежите днес ще се предприемат действия за отстраняване на проблемите с канала и прилежащите ревизионни шахти, а изпълнението на строителните дейности по новоизграждащата се метролиния ще продължи по график, допълват от дружеството.