БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Благомир Коцев с повдигнати нови обвинения
Чете се за: 00:37 мин.
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат,...
Чете се за: 03:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

"Метрополитен" отрича да е имало наводнение в новостроящата се станция "Шипченски проход"

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Запази
метро - София - разширение
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Слушай новината

От "Метрополитен" излязоха с позиция относно инцидента с проникване на вода в строящата се станция на бул. "Шипченски проход" от новото разширение на софийското метро.

Миналия петък, 24 октомври, бе съобщено, че строителната площадка се е напълнила с вода вследствие на дъждовете през деня.

В позицията си от "Метрополитен" уточняват, че в новоизграждащата се метростанция е проникнало минимално количество вода през строителна рампа.

"Предприети са превантивни мерки в тази връзка, но високият интензитет и количествата дъждове през последните седмици доведоха до компрометиране на канален клон и проблеми с отводняването на бул. "Шипченски проход". Благодарение на създадената навременна организация количествата проникнала вода са своевременно изпомпани и щети по тунелопробивната машина и останалата строителна механизация не са допуснати".

След спирането на валежите днес ще се предприемат действия за отстраняване на проблемите с канала и прилежащите ревизионни шахти, а изпълнението на строителните дейности по новоизграждащата се метролиния ще продължи по график, допълват от дружеството.

#"Метрополитен" #метро #наводнение

Последвайте ни

ТОП 24

Георги Георгиев: Водим интензивни разговори със САЩ по казуса "Лукойл"
1
Георги Георгиев: Водим интензивни разговори със САЩ по казуса...
Хирургът, който връща живота – доц. Елиан Зънзов е лекар на годината в Пловдив
2
Хирургът, който връща живота – доц. Елиан Зънзов е лекар на...
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат, пуснати са автобуси
3
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат, пуснати са...
Русия тества „Буревестник“ – ракета с ядрена мощност
4
Русия тества „Буревестник“ – ракета с ядрена мощност
БСП даде зелена светлина за ротационното председателство на парламента (ОБЗОР)
5
БСП даде зелена светлина за ротационното председателство на...
19-метров кръст се издигна над смолянския квартал Устово
6
19-метров кръст се издигна над смолянския квартал Устово

Най-четени

Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
1
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се защитават, ако станат обект на агресия
2
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се...
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
3
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда, оръжие, плен и дрога
4
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда,...
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф
5
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей...
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението на Подбалканския път
6
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението...

Още от: Регионални

Кола падна от мост на "Цариградско шосе" в София
Кола падна от мост на "Цариградско шосе" в София
Наводнение спря трамваи и парализира трафика: Ключов булевард в София остана под вода Наводнение спря трамваи и парализира трафика: Ключов булевард в София остана под вода
Чете се за: 02:45 мин.
Възрастен мъж загина след нападение от бик в старозагорското село Ракитница Възрастен мъж загина след нападение от бик в старозагорското село Ракитница
Чете се за: 00:22 мин.
Изписаха 12-годишното дете, паднало от електрическа тротинетка край Несебър и изпаднало в кома Изписаха 12-годишното дете, паднало от електрическа тротинетка край Несебър и изпаднало в кома
Чете се за: 03:57 мин.
Настаниха Флор и Фросия в Парка за мечки в Белица (СНИМКИ) Настаниха Флор и Фросия в Парка за мечки в Белица (СНИМКИ)
Чете се за: 01:07 мин.
Пускат поетапно парното в Пловдив от днес Пускат поетапно парното в Пловдив от днес
Чете се за: 00:35 мин.

Водещи новини

Кола падна от мост на "Цариградско шосе" в София
Кола падна от мост на "Цариградско шосе" в София
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Благомир Коцев с повдигнати нови обвинения Благомир Коцев с повдигнати нови обвинения
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Наводнение спря трамваи и парализира трафика: Ключов булевард в София остана под вода Наводнение спря трамваи и парализира трафика: Ключов булевард в София остана под вода
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Борислав Гуцанов за Бюджет 2026: Ще се направи всичко възможно да няма ощетени Борислав Гуцанов за Бюджет 2026: Ще се направи всичко възможно да няма ощетени
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Фермерите ще получат 0,42 лв. отстъпка от акциза за литър дизелово...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Пускат поетапно парното в Пловдив от днес
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Дипломация и търговия: Япония - спирка от азиатската обиколка на Тръмп
Чете се за: 03:27 мин.
По света
След проливните дъждове: Ноември ще бъде по-топъл от обичайното и с...
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ