Международни звезди и млади надежди на финала за „Евровизия“

Зрителите на БНТ тази вечер ще видят финала на националната селекция за избор на изпълнител, който ще представи България на Евровизия. Събитието обещава силно международно присъствие и много музикални емоции.

Специални гости на вечерта са AIDAN от Малта, Alis от Албания и Eldar от Азербайджан, които ще добавят международен заряд към шоуто. На сцената ще се качат и добре познатите на българската публика Невена Цонева и Иво Димчев.

Във финалната фаза на селекцията продължиха 8 претенденти, а жури и зрители ще посочат тази вечер кой да ни представи на конкурса "Евровизия" през май във Виена.