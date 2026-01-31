БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Историческо: Димитър Кисимов е шампион на двойки на...
Чете се за: 01:47 мин.

Международни звезди и млади надежди на финала за „Евровизия"

Чете се за: 00:47 мин.
Деца
осем изпълнители продължават националната селекция евровизия 2026
Зрителите на БНТ тази вечер ще видят финала на националната селекция за избор на изпълнител, който ще представи България на Евровизия. Събитието обещава силно международно присъствие и много музикални емоции.

Специални гости на вечерта са AIDAN от Малта, Alis от Албания и Eldar от Азербайджан, които ще добавят международен заряд към шоуто. На сцената ще се качат и добре познатите на българската публика Невена Цонева и Иво Димчев.

Във финалната фаза на селекцията продължиха 8 претенденти, а жури и зрители ще посочат тази вечер кой да ни представи на конкурса "Евровизия" през май във Виена.

Последен ден за плащане в левове: какво следва оттук нататък
Последен ден за плащане в левове: какво следва оттук нататък
Исторически успех за България в тениса Исторически успех за България в тениса
Чете се за: 01:05 мин.
Личният архив на княз Александър I Батенберг вече е в България Личният архив на княз Александър I Батенберг вече е в България
Чете се за: 01:07 мин.
Тази събота от 21:00 часа избираме българския участник за „Евровизия 2026“ Тази събота от 21:00 часа избираме българския участник за „Евровизия 2026“
Чете се за: 01:07 мин.
Отменят грипната епидемия в област Бургас, учениците се връщат на училище Отменят грипната епидемия в област Бургас, учениците се връщат на училище
Чете се за: 00:35 мин.
Новините 30.01.2026 г. Новините 30.01.2026 г.
Чете се за: 04:15 мин.

Последен ден, в който можем да се разплащаме в левове
Последен ден, в който можем да се разплащаме в левове
Чете се за: 00:50 мин.
Общество
Историческо: Димитър Кисимов е шампион на двойки на Australian Open при юношите Историческо: Димитър Кисимов е шампион на двойки на Australian Open при юношите
Чете се за: 01:47 мин.
Спорт
"Евровизия": Звездно международно присъствие на финала на националната селекция тази вечер "Евровизия": Звездно международно присъствие на финала на националната селекция тази вечер
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Гуцанов: Социалният сектор е защитен, но БСП е в тежко положение Гуцанов: Социалният сектор е защитен, но БСП е в тежко положение
Чете се за: 07:52 мин.
У нас
Методи Байкушев от ПП за отпадането на знакови лица от партийните...
Чете се за: 05:50 мин.
У нас
Месеци след потопа „Елените“ остават без ясно бъдеще, а...
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Пленум на БСП: Социалистите решават кога ще е Конгресът на партията
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Бюджетна парализа в САЩ на фона на масови протести срещу...
Чете се за: 00:55 мин.
По света
