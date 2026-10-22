Международният наказателен съд е носител на наградата "Сахаров"

Международният наказателен съд е тазгодишния носител на наградата "Сахаров" за свобода на мисълта, присъждана от Европейския парламент.

Групата на социалистите и демократите в Европейския парламент номинира съда в Хага, след като американският президент Доналд Тръмп наложи санкции срещу него на 9 октомври.

Наградата носи името на съветския физик и политически дисидент Андрей Сахаров. Номинираните за отличието кандидати са поканени на церемонията по връчването му, която се провежда по време на декемврийската пленарна сесия на Европейския парламент в Страсбург.