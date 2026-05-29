Михаил Венков се завърна в Черно море като треньор в школата

Бившият защитник на "моряците“ ще работи с подрастващите таланти на клуба

Михаил Венков се завърна в Черно море като треньор в школата
Един от емблематичните защитници в близката история на Черно море, Михаил Венков, се завръща на стадион "Тича“, но този път в ново амплоа. Бившият футболист ще бъде част от треньорския екип в детско-юношеската школа на варненския клуб.

Венков носи екипа на „моряците“ в периода 2013–2017 година, като записва 122 мача и има ключова роля за един от най-успешните периоди в историята на отбора. Той е сред основните фигури при спечелването на Купата и Суперкупата на България през 2015 година, а също така има участие и в евротурнирите.

Сега бившият бранител поема по нов път, насочен към развитието на младите футболисти. Очакванията са неговият опит, дисциплина и познаване на клубната идентичност да допринесат за израстването на следващото поколение играчи на Черно море.

#Михаил Венков #ПФК Черно море

