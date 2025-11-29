БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Владимир Зографски записа рекордното в кариерата си...
Чете се за: 01:35 мин.
Радослав Росенов е четирикратен европейски шампион по...
Чете се за: 00:55 мин.
Румен Радев: Оттеглянето на този бюджет е гражданска победа
Чете се за: 01:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Михал Камбарев, ПП: Бюджетът трябва да бъде оттеглен, само с поправки няма да стане

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Запази

Ограбва всеки един български гражданин, коментира Камбарев

михал камбарев бюджетът оттеглен поправки стане
Слушай новината

"Бюджетът ограбва всеки един български гражданин, аз не видях нито една прослойка в обществото, която да каже този бюджет ни харесва, затова много хора са гневни. Този протест не е против еврото, а е против бюджета, това не е партиен протест", коментира в "Говори сега" Михал Камбарев от "Продължаваме Промяната".

По думите му "следва Бойко Борисов да бъде пенсиониран политически".

"Може да се оттегли бюджетът и той трябва да бъде оттеглен, защото само с поправки няма да стане", подчерта той.

Михал Камбарев поясни, че след освобождаването му от ареста Благомир Коцев се връща в понеделник на работа, но прогнозира, че няма да изкара безпроблемно целия си управленски мандат.

#Михал Камбарев #"Продължаваме промяната"

Последвайте ни

ТОП 24

Борисов: Какво би станало, ако правителството падне сега?!
1
Борисов: Какво би станало, ако правителството падне сега?!
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато
2
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато
Томислав Дончев: Няма легална процедура да се оттегли един бюджет
3
Томислав Дончев: Няма легална процедура да се оттегли един бюджет
"Еърбъс" спира хиляди самолети за неотложна софтуерна промяна
4
"Еърбъс" спира хиляди самолети за неотложна софтуерна...
Ивайло Мирчев: Този бюджет е абсолютно обявяване на война на средната класа в България
5
Ивайло Мирчев: Този бюджет е абсолютно обявяване на война на...
Атанас Атанасов, ПП-ДБ: Този бюджет е брутален и единствената възможност е да бъде оттеглен
6
Атанас Атанасов, ПП-ДБ: Този бюджет е брутален и единствената...

Най-четени

Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ Йоана Миланова и таткото Васил
1
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ...
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през банкомат, ще имам ли такси?
2
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през...
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят
3
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои...
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ)
4
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно...
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското село Поповица
5
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското...
Еврото идва: Какви са притесненията на пенсионерите от Северозападна България?
6
Еврото идва: Какви са притесненията на пенсионерите от...

Още от: Политика

Петър Петров: "Възраждане" ще подкрепи нови антиправителствени протести
Петър Петров: "Възраждане" ще подкрепи нови антиправителствени протести
Пеевски пак се закани: Атака в съда, ако КЕВР не спре поскъпването на водата Пеевски пак се закани: Атака в съда, ако КЕВР не спре поскъпването на водата
Чете се за: 02:12 мин.
Борисов: Какво би станало, ако правителството падне сега?! Борисов: Какво би станало, ако правителството падне сега?!
Чете се за: 03:25 мин.
Румен Радев: Оттеглянето на този бюджет е гражданска победа Румен Радев: Оттеглянето на този бюджет е гражданска победа
Чете се за: 01:10 мин.
Росен Желязков: Кабинетът функционира много добре като единен орган Росен Желязков: Кабинетът функционира много добре като единен орган
Чете се за: 04:00 мин.
Деница Сачева за план-сметката: Борисов сложи разума на масата Деница Сачева за план-сметката: Борисов сложи разума на масата
Чете се за: 03:47 мин.

Водещи новини

Тръмп: Въздушното пространство над Венецуела е затворено
Тръмп: Въздушното пространство над Венецуела е затворено
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Тежка черепно-мозъчна травма е причината за смъртта на 23-годишния мъж от Мадан Тежка черепно-мозъчна травма е причината за смъртта на 23-годишния мъж от Мадан
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Румен Радев: Оттеглянето на този бюджет е гражданска победа Румен Радев: Оттеглянето на този бюджет е гражданска победа
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Росен Желязков: Кабинетът функционира много добре като единен орган Росен Желязков: Кабинетът функционира много добре като единен орган
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Започна разчистването на щетите след бедствието в Югозапада
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Борисов: Какво би станало, ако правителството падне сега?!
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Шофьор с над 2 промила се заби в светофарна уредба в Пловдив (СНИМКИ)
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Радослав Росенов е четирикратен европейски шампион по бокс за мъже...
Чете се за: 00:55 мин.
Бокс
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ