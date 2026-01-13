Микаела Шифрин беше най-бърза в първия манш на слалома от Световната купа по ски-алпийски дисциплини във Флахау, Австрия.

Американката остави на 19 стотни зад себе си своята сънародничка Пола Молцан. Трета се нареди представителката на домакините Катарина Трупе, а в топ 10 влязоха още Камий Раст (Швейцария), Ана Свен Ларсон (Швеция), Уенди Холденер (Швейцария), Ема Айхер (Германия), Сара Хектор (Швеция), Елиан Кристен (Швейцария) и Катарина Галхубер (Австрия).

29 състезателки не завършиха първия манш, а две бяха дисквалифицирани.

Второто каране започва в 21:45 българско време.