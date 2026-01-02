Милан представи новия си №9

Милан официално обяви привличането на германския нападател Никлас Фюлкруг под наем с опция за откупуване.

В изявление на официалния си сайт „росонерите“ изразиха задоволството си от трансфера и потвърдиха, че германецът ще носи емблематичния №9 на „Сан Сиро“.

Бившият футболист на Вердер Бремен и Борусия Дортмунд се присъедини към Уест Хем през 2024 година, но не успя да се наложи в рамките на 18 месеца в Източен Лондон. В 29 мача за „чуковете“ Фюлкруг реализира едва три попадения и сега ще се опита да остави този неуспешен период зад гърба си.

Новото начало в Милан може да се окаже точно навреме за 32-годишния нападател, тъй като италианският гранд също изпитва сериозни трудности през сезона заради липсата на класически и постоянен голмайстор на върха на атаката.

Фюлкруг ще бъде на разположение на старши треньора Масимилиано Алегри още тази вечер и има шанс да запише първите си минути в мача срещу Каляри. Макар да е малко вероятно да започне като титуляр, германецът може да се появи в игра през второто полувреме.