Милано приема последната Световна купа за сезона, България със силно участие

Надпреварата ще се проведе от 10 до 12 юли.
Италианският град Милано ще приеме последната Световна купа по художествена гимнастика за сезона. Надпреварата ще се проведе от 10 до 12 юли и ще бъде генералната репетиция за състезателките преди световното първенство във Франкфурт (12-16 август).
България ще бъде представена от Стилияна Николова, Ева Брезалиева и националния ансамбъл жени в състав Рейчъл Стоянов, Маргарита Василева, Магдалина Миневска, Емилия Обретенова, Рая Божилова и Магдалена Вълкова.
В Милано ще стартират 90 индивидуални гимнастички от 48 държави и 33 ансамбъла, а сред заявените са олимпийски, световни и европейски шампионки, както и съставите на световния елит при ансамблите.
Надпреварата започва в петък, а финалите на отделните уреди по програма са в неделя.