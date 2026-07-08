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Милано приема последната Световна купа за сезона, България със силно участие

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Надпреварата ще се проведе от 10 до 12 юли.

Стилияна Николова
Снимка: БТА
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Италианският град Милано ще приеме последната Световна купа по художествена гимнастика за сезона. Надпреварата ще се проведе от 10 до 12 юли и ще бъде генералната репетиция за състезателките преди световното първенство във Франкфурт (12-16 август).

България ще бъде представена от Стилияна Николова, Ева Брезалиева и националния ансамбъл жени в състав Рейчъл Стоянов, Маргарита Василева, Магдалина Миневска, Емилия Обретенова, Рая Божилова и Магдалена Вълкова.

В Милано ще стартират 90 индивидуални гимнастички от 48 държави и 33 ансамбъла, а сред заявените са олимпийски, световни и европейски шампионки, както и съставите на световния елит при ансамблите.

Надпреварата започва в петък, а финалите на отделните уреди по програма са в неделя.

#световна купа по художествена гимнастика в Милано 2026 # Ева Брезалиева #Стилияна Николова

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