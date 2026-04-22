И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов подаде оставка. Прокурорската колегия на ВСС избра Ваня Стефанова за и.ф. главен прокурор.

Милена Милотинова открива третото ниво на „Жените в технологиите“

Чете се за: 03:07 мин.
Събитието ще се проведе на 25 април (събота) във Висшето училище по телекомуникации и пощи

милена милотинова открива третото ниво bdquoжените технологиитеldquo
Изкуственият интелект е фокус в новото ниво на програмата „Women in Tech – Жените в технологиите“. Тазгодишното издание започва на 24 април в присъствен формат във Висшето училище по телекомуникации и пощи (ВУТП), София. Програмата е създадена да осигурява възможност на безработни жени, които търсят преквалификация, да посещават напълно безплатни курсове за придобиване на базови познания и надграждане на дигитални умения. Специален гост и посланик на инициативата за 2026г. е Милена Милотинова, генерален директор на Българска национална телевизия, която ще подкрепи каузата за по-активното участие на жените в технологичния сектор.

Всяко обучение е с продължителност 5 седмици, включва общо 45 учебни часа и 10 присъствени занятия, които се провеждат в специално оборудвана зала, създадена изцяло за нуждите на участничките.

От тази година програмата вече има три нива. Първото включва базови познания за дигитални умения, а второто ниво (напреднали) е насочено към дами, които искат да достигнат по-високо ниво на работа с Excel и PowerPoint, като занятията за него ще се провеждат в две групи – петък и понеделник сутрин (9.00 - 13.00 ч.) и събота и неделя следобед (14.00 - 18.00 ч.).

Нововъведеното трето ниво включва работа със съвременни дигитални инструменти и технологии като AI, Photoshop, Video Edit, Illustrator и базови познания по киберсигурност, за което също са създадени две групи - група петък и понеделник следобед (14.00 - 18.00 ч.), като групата събота и неделя сутрин (9.00 - 13.00 ч.) вече е запълнена.

От началото си през декември 2023 г. програмата отчита значителен успех, като до момента над 800 жени вече са преминали безплатно обучението.

проф. Миглена Темелкова, ректор на ВУТП: „Ние като висше училище, наред със своя професионален ангажимент да обучаваме младите хора, имаме и социална отговорност, която сме щастливи, че можахме да реализираме заедно с Huawei.“

Програмата е предназначена за жени от всяка възраст и с различен професионален опит, включително без предишен опит в технологиите. Данните показват, че 70% от участничките в курсовете досега са били на възраст над 40 години.

Обучението е безплатно и се провежда в интерактивен формат с практически задачи и персонализиран подход. Лектори са утвърдени специалисти от ВУТП, които подпомагат участничките в изграждането на ключови дигитални умения и увереност за реализация в съвременната технологична среда. При успешно положени изпити дамите получават и сертификат.

