Милица Мирчева и Георги Жеков станаха шампиони на България по трейл бягане

Милица Мирчева (Атлет-Мездра) и Георги Жеков (Локомотив-Дрянов) спечелиха националните титли по трейл бягане за жени и мъже. Те заслужиха титлите по време на шампионата на страната, който се проведе на дистанция от 44 км със старт в село Марково.

Мирчева стана първа с време 4.01:32 часа. На втора позиция се класира Радостина Балова (Локомотив-Дряново) с 4.39:30 часа, а трета завърши Виктория Тужовец (Тангра-Варна) с 5.30:12 часа.

Златният медал на Жеков беше с измерение от 3.31:17 часа. Среброто завоюва Кристиян Иванов (Мисионис-Търговище) с 3.41:39 часа, а бронзът остана за Йордан Тодоров (Локомотив-Дряново), спрял хронометъра на 3.48:07 часа.