Братя Жекови са фаворитите в националния шампионат по трейл бягане

Националният шампионат по трейл бягане ще бъде на 29 март със старт – финал в центъра на село Марково над град Пловдив.



Дистанцията на която ще се състезават атлетите от националния шампионат е 44 км с денивелация 2000 м.



Братята Тенчо Жеков (Актив 2013 – Пловдив) и Георги Жеков (Локомотив – Дряново) са фаворитите при мъжете.



При жените е записана националната рекордьорка на полумаратон и маратон Милица Мирчева (Атлет – Мездра), но тя фигурира и в предаварителните на националния шампионат по полумаратон в Стара Загора същия ден и се очаква, къде ще стартира.



Първите четирима в националния шампионат по трейл бягане ще бъдат премирани както следва от организаторите от Пловдив хилс:

- 1-во място – 200 евро

- 2-ро място – 150 евро

- 3-то място – 100 евро

- 4-то място – 50 евро



Състезанието за любители има още две дистанции: 12 км и 22 км.