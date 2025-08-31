БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Милица Мирчева и Кристиян Иванов триумфираха в скоростното изкачване на Черни връх

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 05:57 мин.
Спорт
Запази

Рекордните 318 атлети бягаха от НДК до витошкия първенец, където Национален събор отбеляза 130 години туристическо движение в България.

Черни връх
Снимка: Пресслужба
Слушай новината

Милица Мирчева и Кристиян Иванов са победители в скоростното изкачване на Черни връх това лято. Особено оспорвана бе конкуренцията при дамите, където Мирчева спря 5-годишната хегемония на рекордьорката по победи Мария Николова. Милица увеличи темпото някъде по средата на 18-километровото трасе от НДК до витошкия първенец и на контролата на Голи връх вече водеше 2:30 мин. Записалата пет поредни победи Николова опита атака в подножието на върха, съкрати с една минута преднината, но силите й стигнаха само за среброто, трета остана Владимира Суванджиева с 2.17:16 ч. Мирчева финишира за 2.03:15 ч., на близо 9 минути след рекорда на наредилата се днес пета Милка Михайлова, която през 2011 г. пробяга дистанцията за 1.54:30 ч. Това е първо участие и първа победа във „Витоша Рън“ на Милица, която е национална рекордьорка в класическия шосеен маратон с 2.29:23 ч. от Копенхаген през 2022 г., а отскоро е и спортен директор на Софийския маратон, в който преди 3 години е вицешампионка.

При мъжете пръв на върха стъпи Кристиян Иванов. Той премина контролата на Голи връх с преднина от минута и половина, която до финала увеличи до над 2 минути. Постижението му 1.46:41 ч е на 10 минути от рекорда на Шабан Мустафа (1.36:45 ч, поставен през 2011 г). Втори днес финишира Ивайло Атанасов - 1.48:44 ч, а бронзът бе за Николай Кондарев - 1.48:56 ч, който изпревари с близо пет минути миналогодишния шампион Николай Николов. Само седем бегачи изкачиха върха за под два часа, сред тях ветеранът и седемкратен победител в Софийския маратон Петко Стефанов. В името на рекорда за 19-и пореден път дистанцията днес пробяга ветеранът и победител от първото състезание през 2007 година и след това шампион през 2012 г. Бойко Златанов.

Стартът на 19-ото издание на традиционното планинско бягане „Витоша Рън“ бе даден пред НДК от председателя на Фондация „София – европейска столица на спорта“ Димитър Шалъфов, в присъствието на члена на Управителния съвет на Фондацията Христо Копаранов и организационния секретар Анатоли Илиев.

„Радостно е да видим толкова много атлети на старт в предизвикателството към върха на обичаната от софиянци планина,“ заяви в приветствието си към участниците Шалъфов, който е и председател на Комисията за децата, младежта и спорта към Столична община. Точно в 9.00 ч. от пространството преди Моста на влюбените към върха потеглиха 318 атлети, други над 60 записани не се явиха на старт вероятно заради поройния дъжд рано сутринта. Все пак и това е рекорд по брой участници, досега стартиращите не са превишавали 300.

Няколко емблематични събития събраха много приятели на планината днес на витошкия първенец. Сдружение "Маратон" заедно със Столична община чрез Фондация „София – европейска столица на спорта“ организираха за 19-а поредна година най-масовата надпревара по планинско бягане от веригата Five mountains – състезателното изкачване „Витоша Рън“ от центъра на град София до Черни връх (2290 м). Надпреварата по 18-километровия маршрут от НДК до Черни връх е с 1734 м сумарна положителна денивелация.

Популярното състезание от центъра на София до витошкия първенец отново бе част от големия спортен празник, организиран от Столична община чрез Фондация „София – европейска столица на спорта“, Български туристически съюз, Природен парк „Витоша“ и Сдружение „Маратон“. Същевременно към витошкия първенец сутринта потеглиха няколко лъчеви похода: от Златните мостове (в 8.00 ч) и от х. „Алеко“ (в 9.00 ч), като във втория се включи и президентът Румен Радев. Третият лъч от с. Железница тръгна в 7.00 часа, по този маршрут Алеко Константинов и доктор Тантилов за първи път изкачват Черни връх.

Кулминацията бе на върха, където се състоя Националният туристически събор, отбелязващ 130-ата годишнина на туристическото движение в България. В тържествата участваха представители на туристическите дружества, членове на БТС от цялата страна, както и държавни институции, за които развитието на туризма е приоритет. Пред хижата днес бяха поднесени цветя на барелефа на Алеко Константинов. който през 1895 г. повежда 300 души от Народния театър в центъра на града към Черни връх.

На витошкия първенец държавният глава, председателят на БТС Венцислав Венев, общинският съветник Христо Копаранов и останалите официални лица поздравиха присъстващите и наградиха призьорите в скоростното изкачване на върха.

Празникът премина под апела към всички участници да пазят планината и да не оставят боклук след себе си.

#Черни връх #Витоша

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Пожар в София: Горят сухи треви между Казичене и кв. „Димитър Миленков“
1
Пожар в София: Горят сухи треви между Казичене и кв. „Димитър...
Силен вятър разраства пожара в Национален парк „Рила“
2
Силен вятър разраства пожара в Национален парк „Рила“
Eгипетски триумф на световното първенство по модерен петобой
3
Eгипетски триумф на световното първенство по модерен петобой
Съдът пусна под парична гаранция от 50 000 лева Никола Николов – Паскал
4
Съдът пусна под парична гаранция от 50 000 лева Никола Николов...
Урсула фон дер Лайен пристига на посещение у нас
5
Урсула фон дер Лайен пристига на посещение у нас
Костадин Костадинов: Ще гласуваме срещу правителството, но няма да се подпишем заедно с ПП-ДБ
6
Костадин Костадинов: Ще гласуваме срещу правителството, но няма да...

Най-четени

3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
1
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
2
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
3
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал "Христо Ботев", остава в ареста
4
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал...
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки
5
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу...
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата на наркотици от шофьора на АТВ
6
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата...

Още от: Лека атлетика

Спринтьорката Шели-Ан Фрейзър-Прайс слага край на феноменалната си кариера на световното първенство в Токио
Спринтьорката Шели-Ан Фрейзър-Прайс слага край на феноменалната си кариера на световното първенство в Токио
Бургас бе домакин на "Маратон за Героите на Украйна" Бургас бе домакин на "Маратон за Героите на Украйна"
Чете се за: 01:50 мин.
Себастиан Коу увери, че всички атлетки ще минат генетични тестове преди световното Себастиан Коу увери, че всички атлетки ще минат генетични тестове преди световното
Чете се за: 02:32 мин.
Ноа Лайлс стана най-успешният атлет в историята на Диамантената лига Ноа Лайлс стана най-успешният атлет в историята на Диамантената лига
Чете се за: 05:00 мин.
Австралийката Никола Олислeгърс постави нов континентален рекорд в скока на височина в турнира от Диамантената лига в Цюрих Австралийката Никола Олислeгърс постави нов континентален рекорд в скока на височина в турнира от Диамантената лига в Цюрих
Чете се за: 02:52 мин.
Атлетите завършили в топ 12 на световното първенство в Токио ще получат премии, обеща новият председател Атлетите завършили в топ 12 на световното първенство в Токио ще получат премии, обеща новият председател
Чете се за: 02:32 мин.

Водещи новини

Протест пред ВМЗ-Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
Протест пред ВМЗ-Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Контролът на атракционите: Спазват ли се изискванията за безопасност при планинските съоръжения Контролът на атракционите: Спазват ли се изискванията за безопасност при планинските съоръжения
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Как се поддържат дърветата в София? Как се поддържат дърветата в София?
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Къде се намира Зелената китайска стена и какво е "мравчена гора"? Къде се намира Зелената китайска стена и какво е "мравчена гора"?
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Военнослужещи трети ден участват в гасенето на пожара в НП...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Потребителската кошница поскъпва с лев за седмица
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Щетите след силната буря в Кюстендил са само материални
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Чикаго с план срещу имиграционните мерки на Доналд Тръмп
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ