Милко Георгиев: Сега видяхме, че и Карлос е човек

Треньорът по обща физическа подготовка на Карлос Насар Милко Георгиев също даде мнението си след третата световна титла на олимпийския шампион. Той се опита да обясни развръзката в изхвърлянето, оставила българина на четвърто място в движението.

"Той не е изпускал щангата от един месец. Сега видяхме, че и той е човек. Казах му да забрави какво се е случило в изхвърлянето. Имаше напрежение, малко колебание, нямаше време между втория и третия опит. Стресът беше, защото беше неочаквано, не се е случвало", каза специалистът.