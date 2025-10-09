БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Милко Георгиев: Сега видяхме, че и Карлос е човек

Спорт
Треньорът по обща физическа подготовка на трикратния световен шампион се опита да обясни развръзката в изхвърлянето, оставила българина на четвърто място в движението.

Милко Георгиев
Снимка: БТА
Треньорът по обща физическа подготовка на Карлос Насар Милко Георгиев също даде мнението си след третата световна титла на олимпийския шампион. Той се опита да обясни развръзката в изхвърлянето, оставила българина на четвърто място в движението.

"Той не е изпускал щангата от един месец. Сега видяхме, че и той е човек. Казах му да забрави какво се е случило в изхвърлянето. Имаше напрежение, малко колебание, нямаше време между втория и третия опит. Стресът беше, защото беше неочаквано, не се е случвало", каза специалистът.

"Този потенциал ще се разгърне. Хубаво е, че взе световната титла, защото бяхме сигурни, че няма какво да се случи. Истината е, че бяхме изненадани от случката. Просълзиха ми се очите, защото това е много работа и много емоция. Ние сме страхотен екип. Тепърва ни очакват хубави неща. Хората се чудят какво се случва, засега няма да им казваме", завърши Георгиев.

