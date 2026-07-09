Милушев срещу Симеонов и Иванов срещу Владимиров са полуфиналите на държавния турнир по тенис за мъже „Левски Къп“

Пламен Милушев срещу Дейвид Симеонов и Михаил Иванов срещу Ерик Владимиров са полуфиналните двойки на държавния турнир по тенис за мъже „Левски Къп". Надпреварата от календара на БФТенис се провежда на кортовете на ТК „Левски" в Борисовата градина в София. Тя е с награден фонд от 1 300 евро и в нея участват 65 тенисисти.

Поставеният под номер 1 в схемата Пламен Милушев победи на четвъртфиналите квалификанта Богомил Иринчев с 6:0, 6:2. Съперник на Милушев в спор за място на финала ще бъде друг квалификант - Дейвид Симеонов, който се наложи с 6:0, 6:3 над Тед Бачев.

Поставеният под номер 2 Михаил Иванов елиминира 17-годишния Кристиян Стефанов с 6:4, 6:4. В последния четвъртфинал седмият поставен Ерик Владимиров спечели срещу номер 3 в схемата Васил Димитров с 6:4, 6:7(2), 6:4.

Полуфиналите ще се играят утре от 9:00 часа.

През следващата седмица на кортовете на ТК „Левски" ще се проведе Държавното лично първенство по тенис на открито за мъже и жени „ЗММ България".