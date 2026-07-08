Лидия Енчева преодоля тричасова драма и достигна втория кръг в Германия

Лидия Енчева продължава впечатляващото си представяне на турнира по тенис от категория W100 в Ашафенбург (Германия) с награден фонд от 100 хиляди долара. Българската националка за „Били Джийн Кинг Къп“ се класира за втория кръг на основната схема, след като постигна трета поредна победа в надпреварата.

19-годишната българка, която премина успешно през квалификациите с две убедителни победи, надделя над представителката на домакините Мина Ходжич с 6:4, 6:7(4), 7:6(1) след изключително оспорван двубой, продължил 3 часа и 25 минути.

Енчева показа характер още в първия сет, в който пропиля ранен пробив аванс, но при 5:4 реализира нов брейк от петата си възможност, за да поведе в резултата. Във втората част българката на два пъти навакса изоставане с пробив, но отстъпи в тайбрека, след като загуби три поредни точки при 4:4.

Решителният трети сет предложи нова доза напрежение. Енчева поведе с 4:2, допусна изравняване, а при 6:5 сервираше за победата. Българката пропусна мачбол и загуби подаването си, но в последвалия тайбрек не остави съмнение в превъзходството си, печелейки го убедително със 7:1.

Във втория кръг Лидия Енчева ще се изправи срещу шестата поставена в схемата Юлия Авдеева от Русия.