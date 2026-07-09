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България ще бъде домакин на още три тенис турнира от сериите „Чалънджър“ за мъже

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Спорт
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България ще бъде домакин на още три тенис турнира от сериите „Чалънджър“ за мъже
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Българската федерация по тенис осигури домакинството на още три турнира от сериите „Чалънджър" (ATP Challenger) за мъже. Това се случва след отличните отзиви за организацията и условията на първия турнир, който се проведе през миналия месец на кортовете на ТК „Локомотив" в Пловдив. Така там ще се проведат още три турнира, информират от БФТенис.

Първият от тях е от сериите ATP Challenger 50 с награден фонд от 56 700 евро и ще се проведе от 2 до 9 август. Вторият също ще бъде от категория ATP Challenger 50 и е насрочен за периода 30 август – 6 септември. Третият турнир ще бъде от категория ATP Challenger 75 с награден фонд от 97 640 евро и ще се проведе от 20 до 27 септември.

В периода 4–11 октомври на базата на ТК „Авеню" в Бургас ще се състои турнир от категория M15 от календара на World Tennis Tour с награден фонд от 15 хиляди долара.

„Основната цел при организирането на тези турнири е да се даде възможност на българските национали и най-добрите ни тенисисти да играят мачове на високо международно ниво, да трупат ценен опит и да печелят точки за световната ранглиста", добавят от БФТенис.

Календарът на международните турнири за жени до края на годината също е изключително богат. България вече прие турнир от категория W50 от календара на World Tennis Tour в Хасково, който получи отлични отзиви за организацията си. До края на годината страната ще бъде домакин на още четири турнира от категория W50 с награден фонд от 40 хиляди долара, като победителката във всеки от тях ще печели по 50 точки за световната ранглиста.

След надпреварата в Хасково предстоят турнирите в Пазарджик (13–20 септември), Пловдив (20–27 септември), Бургас (4–11 октомври) и Стара Загора (11–18 октомври). Освен това, в периода 27 септември – 4 октомври, на кортовете на ТК „Супер Спорт" във Варна ще се проведе и традиционният турнир от категория W15.

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