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Над 560 000 къса контрабандни цигари задържаха митническите служители на МП Капитан Андреево

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Снимка: Агенция "Митници"
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Митническите служители на МП Капитан Андреево задържаха 565 600 къса (28 280 кутии) цигари, укрити в товарен автомобил, влизащ в страната от Турция.

На 07.07.2026 г. на пункта пристига влекач с полуремарке с турска регистрация. Шофьорът – турски гражданин, представя редовни документи за превозваната групажна стока от Турция през България за Германия. След анализ на риска превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка, включително с рентген, при която са отчетени необичайни плътности в товарното помещение.

При последвалия физически контрол, в задната част на декларирания товар, са установени кашони със 160 пластмасови кутии за електрически табла, пълни със стекове с цигари. Открити са 565 600 къса (28 280 кутии) цигари, всички с турски акцизен бандерол. Стойността на иззетите тютюневи изделия е 115 147,50 евро.

По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжна прокуратура – Хасково.

#Капитан Андеево #заловени контрабандни цигари

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