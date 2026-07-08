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Александър Зверев прекъсна серията си срещу Тейлър Фриц и за първи път е на полуфинал на Уимбълдън

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Спорт
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Германецът победи американеца в три сета и ще срещне сензацията Артър Фери в спор за място на финала

Александър Зверев прекъсна серията си срещу Тейлър Фриц и за първи път е на полуфинал на Уимбълдън
Снимка: AP Photo
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Александър Зверев се класира за първи път в кариерата си на полуфиналите на Уимбълдън, след като победи Тейлър Фриц с 6:4, 6:4, 6:2 за час и 59 минути.

Световният №3 сложи край на серия от седем поредни загуби срещу американеца и изигра един от най-силните си мачове на трева. Зверев бе стабилен на сервис, хладнокръвен в ключовите моменти и не позволи на Фриц да наложи обичайния си ритъм.

Германецът спаси две точки за пробив още в началото, а при 5:4 в първия сет отрази нови две възможности пред съперника, преди да затвори частта с отлични начални удари. Във втория сет Фриц поиска медицинска пауза заради проблем с дясното коляно, а Зверев постепенно пое пълен контрол върху разиграванията.

В третата част шампионът от "Ролан Гарос“ вдигна още повече нивото си и приключи двубоя убедително, за да стане едва петият активен тенисист с полуфинали и на четирите турнира от Големия шлем.

В спор за място на финала Зверев ще се изправи срещу британската сензация Артър Фери, който участва с „уайлд кард“.

#Уимбълдън 2026 # Александър Зверев

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