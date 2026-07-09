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Зверев преди полуфинала на Уимбълдън: Животът ми няма да се промени драстично, ще се опитам да играя най-добрия си тенис

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Спорт
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Александър Зверев достигна за първи път в кариерата си до полуфинал на Уимбълдън

Зверев преди полуфинала на Уимбълдън: Животът ми няма да се промени драстично, ще се опитам да играя най-добрия си тенис
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Само преди 12 месеца Александър Зверев беше на другия полюс – отпаднал в първия кръг на Уимбълдън и описващ състоянието си като „самотно“ и „нуждаещо се от терапия“ пътуване. Сега обаче е усмихнат, след като стигна до полуфинал на турнира от „Големия шлем“ в Лондон за първи път в кариерата му. След като спечели „Ролан Гарос“ в Париж миналия месец, той влезе в кръга на победителите в „Шлема“, а сега може да се добави и в тази на хората, които се печелили и двата турнира на Стария континент.

Род Лейвър, Бьорн Борг, Роджър Федерер, Рафаел Надал, Новак Джокович и Карлос Алкарас го очакват, но за да стане това, ще трябва да се справи най-напред със 114-ия в ранглистата британски уайлдкард-участник Артър Фери. Но дори и публиката да подкрепя малко известния Фери, от другия полуфинал ще дойде Яник Синер или Новак Джокович.

„Почти на 30 години съм, достатъчно дълго съм в Тура. Виждал съм най-враждебната публика. Знам как да се справя, научих се „как да се справям“. Нямам нищо против това“, каза вторият поставен в схемата на турнира, след като прекрати серията си от седем поредни загуби срещу американеца Тейлър Фриц.

Предвид факта, че след Анди Мъри – който е шотландец, британците за първи път имат човек в топ 4, очакванията са за здрава подкрепа за Фери. „Винаги съм чувствал, че английската публика тук, особено в Лондон, винаги е справедлива. Да, могат да бъдат шумни, могат да бъдат весели, но това е добре. Изобщо не ми пречи“, каза Зверев.

„Така че - да, просто очаквам с нетърпение трудно предизвикателство на полуфиналите на турнир от Големия шлем“, продължава Зверев в интервю за агенция Ройтерс.

Но за Зверев има още една задача и той ще се постарае да я изпълни, защото след Михаел Щих друг германец не е печелил „Уимбълдън“. Това обаче се е случило през вече далечната 1991-а година и въпреки ентусиазма, който се надига в Германия, Зверев се старае да държи емоциите си под контрол, ноне доколкото е възможно.

„Хората може би прекалено много го мислят. Това е просто още един тенис мач. Разбира се, това е голям мач. Много неща са заложени. На карта е финалът на Уимбълдън. И двамата го знаем със сигурност“, каза той.

„Но в крайна сметка научих, че тенис мачът си е тенис мач. Никой няма да умре. Животът ми няма да се промени драстично. Ще продължа да живея. Просто ще се опитам да играя най-добрия си тенис. Няма нищо друго“, завърши Зверев.

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#Уимбълдън 2026 #Александър Зверев

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