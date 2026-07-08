Александър Донски започна с победа и е на четвъртфинал в Яш

Александър Донски се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира от сериите „Чалънджър 100“ в румънския град Яш с награден фонд от 160 680 евро. Българският национал за Купа „Дейвис“ и индиецът Сидхант Бантия, поставени под №1 в схемата, започнаха участието си с убедителна победа.

Двамата се наложиха над испанеца Иниго Сервантес и украинеца Денис Молчанов със 7:5, 6:3 за 80 минути игра.

В първия сет Донски и Бантия стигнаха до решаващ пробив в последния, 12-и гейм, а във втората част рано взеха инициативата, повеждайки с 4:1. До края те не допуснаха изненада и реализираха втория си мачбол, за да си осигурят място сред най-добрите осем двойки в турнира.

С успеха Донски прибави 20 точки към актива си за световната ранглиста на двойки, в която заема 96-ото място.

На четвъртфиналите българинът и Сидхант Бантия ще се изправят срещу тандема Раду Албот (Молдова) и Виктор Корня (Румъния) в спор за място на полуфиналите.