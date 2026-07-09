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Григор Димитров: Благодаря ти, Уимбълдън, че ми припомни защо се влюбих в тениса

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Спорт
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"Вярвам, че нищо не се случва случайно. Всяка победа, всяка болка и всяко препятствие носят своя урок", сподели първата ракета на България

Григор Димитров Уимбълдън 2026
Снимка: БГНЕС
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Григор Димитров написа изключително емоционално послание, с което благодари на Уимбълдън, че му е напомнил защо се е влюбил в тениса.

Първата ракета на България преживя истински ренесанс на кортовете на "Ол Инглънд Клъб". Само година след най-тежката контузия в кариерата си и след като мнозина го бяха отписали от голямата игра, Димитров се завърна по впечатляващ начин, за да покаже, че все още принадлежи към световния елит.

Най-добрият българският тенисист загуби на осминафиналите от представителя на домакините Артър Фери. Двубоят на централния корт продължи близо 4 часа, а 23-годишният Фери стигна до успеха след 7:5, 3:6, 4:6, 6:4, 7:6(7).

"Скъпи Уимбълдън,

Благодаря ти за всичко, което ми даде през тези две седмици. Напомни ми не само защо обичам този спорт, но и че добротата, човечността и подкрепата все още съществуват.

Този турнир ми остави много повече от резултати. Моментите, които преживях тук, завинаги ще останат сред най-ценните ми спомени.

Благодарен съм и за всички изпитания, които животът продължава да ми поднася. Не само като тенисист, а и като човек. Всяка стъпка по този път ме е карала не просто да ставам по-добър на корта, а да израствам като личност.

Вярвам, че нищо не се случва случайно. Всяка победа, всяка болка и всяко препятствие носят своя урок.

През годините се научих да приемам несъвършенствата, защото именно в тях се крие най-голямото израстване. Днес мога да запълня тези празнини с благодарност, смирение и с всички емоции, които този път ми е дал – независимо дали са били щастливи или болезнени.

Благодаря ти, Уимбълдън, че ми припомни защо се влюбих в тениса. Спомените, с които си тръгвам сега, ще останат с мен завинаги", написа най-добрият български тенисист.

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#Уимбълдън 2026 # Григор Димитров

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