Илиян Радулов приключи участието си на сингъл в Рода де Бара на четвъртфиналите

Илиян Радулов отпадна на четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка в Рода де Бара (Испания) с награден фонд 30 хиляди долара.

21-годишният Радулов отстъпи пред шестия поставен Янкъ Ерел (Турция) с 4:6, 4:6. Срещата продължи час и 49 минути.

Българинът изостана с 1:4, успя да върне единия пробив, но загуби първия сет. Във втората част той допусна пасив от 2:4, стигна до равенство при 4:4, но загуби следващите два гейма, а с това и мача.

Преди този двубой Радулов постигна две победи на турнира, включително и над номер 300 в световната ранглиста Хамиш Стюарт (Великобритания).

По-късно днес той ще играе и на четвъртфиналите в надпреварата на двойки. Българинът и Алберт Педрико Кравцов (Испания), поставени под номер 3 в схемата, ще се изправят срещу италианците Джанлука Карлини и Лудовико Вакари в спор за място на полуфиналите.