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Росица Денчева ще играе на полуфиналите на тенис турнира на клей в румънския град Бузъу

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Спорт
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В спор за място на финала Денчева ще срещне рускинята Мария Головина

росица денчева играе полуфиналите тенис турнира клей румънския град бузъу
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Росица Денчева се класира за полуфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей в румънския град Бузъу с награден фонд 35 хиляди долара.

Българката победи Екатерина Казионова (Русия) с 6:4, 6:4 за час и 38 минути на корта.

Първият сет предложи седем пробива, но след 4:4 Денчева взе подаването на съперничката си и при свой сервис направи 6:4. Във втората част тя националката стигна до брейк в третия гейм, който се оказа достатъчен, за да стигне до крайния успех.

В спор за място на финала Денчева ще срещне рускинята Мария Головина.

По-късно днес Ива Иванова ще играе на полуфиналите в надпреварата на двойки. Българката и Ламис Алхюсеин Азиз (Египет), четвърти поставени в схемата, ще спорят с румънките Александра Ангел и Диана-Йоана Симионеску.

#Росица Денчева

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