БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Тийнейджърите, обвинени в жестокото убийство на мъж в...
Чете се за: 01:20 мин.
"Майко, искам да се лекувам": Има ли обратен...
Чете се за: 04:50 мин.
Как да овладеем агресията при опасни породи кучета?
Чете се за: 04:57 мин.
След смъртоносния побой: Съдът гледа мерките на...
Чете се за: 02:55 мин.
За културата не е най-важно само колко са парите, а да се...
Чете се за: 13:57 мин.
Любомир Николов: Фентанилът почти изцяло измести хероина,...
Чете се за: 07:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

 

Министър Георги Пеев: Свалянето на дете със специални потребности от автобус не е морално и е неприемливо

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:45 мин.
Запази
министър георги пеев свалянето дете специални потребности автобус морално неприемливо
Слушай новината

Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев изразява категорична позиция относно случая със сваленото от автобус непълнолетно момче със специални потребности:

Георги Пеев, министър на транспорта: „Свалянето на пътник от автобус заради изтекла карта може формално да се вписва в правилата, но не може да бъде оправдание за липса на човечност. Когато става дума за непълнолетно дете със специални потребности, подобно действие е не просто неприемливо – то поставя под риск здравето и живота му.“

Министър Пеев подчертава, че транспортните оператори имат отговорност, която надхвърля буквата на закона

„Не мога да приема за нормално дете да бъде оставено само, в близо 40 градуса, без придружител и без възможност да се ориентира. Това не е морално и не отговаря на стандартите, които очакваме от всеки превозвач и водач.“

Министър Георги Пеев разпореди на ръководството на ИА „Автомобилна администрация“ да приключи максимално бързо проверката на фирмата превозвач, като ще бъде оказано съдействие на компетентните органи за изясняване на случая.

„Подобни ситуации не трябва да се повтарят. Очаквам всички транспортни оператори да проявяват човешко отношение, особено към деца и хора в уязвимо положение“, заявява министър Пеев.

#неприемливо #не е морално #сваляне на дете #министър Георги Пеев #специални потребности

Последвайте ни

ТОП 24

След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
1
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
Гледайте европейското първенство по плувни спортове по БНТ 3
2
Гледайте европейското първенство по плувни спортове по БНТ 3
БНТ излъчва европейското първенство по лека атлетика - вижте програмата
3
БНТ излъчва европейското първенство по лека атлетика - вижте...
Километрично задръстване по обходните маршрути след пожара на АМ "Тракия"
4
Километрично задръстване по обходните маршрути след пожара на АМ...
ЦСКА удари здраво Макаби (Тел Авив) в първия мач
5
ЦСКА удари здраво Макаби (Тел Авив) в първия мач
Разраства се пожарът на АМ "Тракия" при отбивката за Велинград
6
Разраства се пожарът на АМ "Тракия" при отбивката за...

Най-четени

Тодор Кантарджиев: Ако 200 души са ухапани от комар, носещ вируса на Западнонилската треска, един развива тежко усложнение, засягащо мозъка
1
Тодор Кантарджиев: Ако 200 души са ухапани от комар, носещ вируса...
38-годишен мъж изчезна във водите на язовир „Доспат“
2
38-годишен мъж изчезна във водите на язовир „Доспат“
УЕФА готви вот на недоверие срещу Джани Инфантино
3
УЕФА готви вот на недоверие срещу Джани Инфантино
До 38° утре, на места ще има валежи и гръмотевици
4
До 38° утре, на места ще има валежи и гръмотевици
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
5
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
УЕФА поздрави Инфантино, но свали доверието си от ФИФА
6
УЕФА поздрави Инфантино, но свали доверието си от ФИФА

Водещи новини

Тийнейджърите, обвинени в жестокото убийство на мъж в Пловдив, остават в ареста
Тийнейджърите, обвинени в жестокото убийство на мъж в Пловдив,...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Образуваха досъдебно производстово по случая с насилие над дете в Радомир Образуваха досъдебно производстово по случая с насилие над дете в Радомир
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Окръжната прокуратура в Русе поиска арест за петима от участниците в групите, свързани с разбитата лаборатория за фентанил Окръжната прокуратура в Русе поиска арест за петима от участниците в групите, свързани с разбитата лаборатория за фентанил
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Пожарът на „Тракия“: Екипи продължават да следят, за да не се разпространява огънят Пожарът на „Тракия“: Екипи продължават да следят, за да не се разпространява огънят
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Министърът на транспорта очаква нова заповед от АПИ за...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Как може да се избегне екстремно ниското ниво на река Дунав?
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Над 260 пострадали от наводненията домакинства са получили...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
От 9 август: Цените на финансовите услуги вече само в евро
Чете се за: 04:50 мин.
Икономика
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ