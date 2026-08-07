Министър Георги Пеев: Свалянето на дете със специални потребности от автобус не е морално и е неприемливо

Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев изразява категорична позиция относно случая със сваленото от автобус непълнолетно момче със специални потребности:

Георги Пеев, министър на транспорта: „Свалянето на пътник от автобус заради изтекла карта може формално да се вписва в правилата, но не може да бъде оправдание за липса на човечност. Когато става дума за непълнолетно дете със специални потребности, подобно действие е не просто неприемливо – то поставя под риск здравето и живота му.“

Министър Пеев подчертава, че транспортните оператори имат отговорност, която надхвърля буквата на закона

„Не мога да приема за нормално дете да бъде оставено само, в близо 40 градуса, без придружител и без възможност да се ориентира. Това не е морално и не отговаря на стандартите, които очакваме от всеки превозвач и водач.“

Министър Георги Пеев разпореди на ръководството на ИА „Автомобилна администрация“ да приключи максимално бързо проверката на фирмата превозвач, като ще бъде оказано съдействие на компетентните органи за изясняване на случая.