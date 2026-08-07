Министър Георги Пеев: Свалянето на дете със специални потребности от автобус не е морално и е неприемливо

Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев изразява категорична позиция относно случая със сваленото от автобус непълнолетно момче със специални потребности:
Георги Пеев, министър на транспорта: „Свалянето на пътник от автобус заради изтекла карта може формално да се вписва в правилата, но не може да бъде оправдание за липса на човечност. Когато става дума за непълнолетно дете със специални потребности, подобно действие е не просто неприемливо – то поставя под риск здравето и живота му.“
Министър Пеев подчертава, че транспортните оператори имат отговорност, която надхвърля буквата на закона
„Не мога да приема за нормално дете да бъде оставено само, в близо 40 градуса, без придружител и без възможност да се ориентира. Това не е морално и не отговаря на стандартите, които очакваме от всеки превозвач и водач.“
Министър Георги Пеев разпореди на ръководството на ИА „Автомобилна администрация“ да приключи максимално бързо проверката на фирмата превозвач, като ще бъде оказано съдействие на компетентните органи за изясняване на случая.
„Подобни ситуации не трябва да се повтарят. Очаквам всички транспортни оператори да проявяват човешко отношение, особено към деца и хора в уязвимо положение“, заявява министър Пеев.