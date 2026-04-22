БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Пластмасова инвазия - невидимата заплаха в Дунав (ЧАСТ I)
Чете се за: 24:37 мин.
Президентът Йотова за оставката на Сарафов: За мен това е...
Чете се за: 01:52 мин.
Ваня Стефанова ще бъде новият и.ф. главен прокурор
Чете се за: 00:22 мин.
Първи коментар на Киев след победата на Радев: Украйна се...
Чете се за: 00:32 мин.
И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов подаде оставка
Чете се за: 03:52 мин.
Трагедия край Малко Търново: Двама загинали и много...
Чете се за: 01:22 мин.
Тръмп удължи примирието с Иран
Чете се за: 00:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов подаде оставка. Прокурорската колегия на ВСС избра Ваня Стефанова за и.ф. главен прокурор.

Министър Христанов: Ресурсът от ББР е бил нужен на олигарсите да вземат пари, за да си купуват имоти на безценица

Ирина Цонева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Запази
Снимка: БТА
Слушай новината

Ресурсът от Българската банка за развитие (ББР) е бил нужен на олигарсите да вземат пари, за да си купуват имоти на безценица, заяви на брифинг в Министерския съвет служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов.

„Много пъти сме си задавали въпроса къде отиват парите на ББР. Много пъти си задавахме въпроса защо кабинетът „Желязков“ трябваше да взима над 5000 имота и те да бъдат с отпаднала необходимост. И миналата седмица мисля, че намерихме един от отговорите. Припомням, че през миналите години неведнъж експозиции на Българската банка за развитие бяха свързани с олигарси, конкретни лица от ъндърграунда, които ползваха огромен ресурс, след което той беше услужливо и непрозрачно отписван в загуба на българските граждани и на българското общество.“

Министър Христанов разказа какво се е случило при проверка на хижа „Ведър“.

„При проверка на един от имотите на Министерството на земеделието - хижа „Ведър“ - миналата седмица, която е обявена за продан и е стигната до фаза, която, слава богу, ще я върнем и няма да я продадем, установихме, че тя е превърната в бардак. 20 стаи, отделно от това 6 апартамента, които вместо да бъдат прехвърлени на Министерството на образованието или на Министерството на туризма, да бъдат използвани за деца, зелени училища - това е хижа, която се намира буквално в подножието на ски писта „Лалето“. Вместо това е дадена под наем, след което миналата година е пусната и е продадена. Разследващи медии разкриха, че фирмата зад продавача е свързана с лице, известно под прякора „Вълка“. И тук е връзката с ББР. Когато говорим, че искаме да си върнем парите от ББР и те да работят за обществото, всъщност заявяваме нещо много просто - не искаме с нашите пари да се финансират покупки на безценица."

Самата хижа е оценена на 1 милион лева.

„Което е подигравка за държавата и за българите, за да бъде дадена на един човек. Най-малко стресиращо е това, че Министерството на земеделието някак си не желае тази хижа. Ако тя е толкова нежелана, ако тя е икономически неизгодна, както показват докладите, защо някой друг би искал да я купи? Какво за него би я направило икономически изгодна, ако за нас не е?“

Отпадането на необходимостта е прилагано не само за този имот, а и за други имоти, обясни министърът.

„Копривщица - разкошен имот, продаден на безценица за 100 000 евро. Реалната му стойност е поне тройно по-голяма. Ще оповестим данни - в момента нямам компаниите пред мен. Когато говорим за такива скандали, ние си задаваме един много базов въпрос - за кого работи държавата? Дали работи за олигарсите или работи за обществото? Решението на Министерския съвет, предложението на министъра, е държавата да работи за обществото.“

#хижа "Ведър" #имоти на безценица #министър Иван Христанов

Последвайте ни

ТОП 24

Трагедия край Малко Търново: Двама загинали и много ранени при тежък инцидент с автобус (СНИМКИ)
1
Трагедия край Малко Търново: Двама загинали и много ранени при...
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и Левски
2
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и...
Аделина Радева беше наградена в конкурса „БГ модна икона 2026“
3
Аделина Радева беше наградена в конкурса „БГ модна икона...
Президентът Йотова: В сряда или четвъртък следващата седмица ще бъде свикан парламентът
4
Президентът Йотова: В сряда или четвъртък следващата седмица ще...
Прокурорската колегия на ВСС избра Ваня Стефанова за и.ф. главен прокурор
5
Прокурорската колегия на ВСС избра Ваня Стефанова за и.ф. главен...
И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов подаде оставка
6
И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов подаде оставка

Най-четени

При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент, БСП остава под чертата
1
При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент,...
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс Грийн" в Лондон
2
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс...
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе при обработени 80% от протоколите
3
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе...
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
4
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
Почина композиторът Кирил Икономов
5
Почина композиторът Кирил Икономов
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
6
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?

Още от: Политика

Премиерите на Италия и Гърция поздравиха Румен Радев за изборната победа
Премиерите на Италия и Гърция поздравиха Румен Радев за изборната победа
Васил Терзиев: България показа, че иска край на модела "по-равни от равните" Васил Терзиев: България показа, че иска край на модела "по-равни от равните"
Чете се за: 01:45 мин.
Президентът Йотова за оставката на Сарафов: За мен това е необходима, но първа стъпка Президентът Йотова за оставката на Сарафов: За мен това е необходима, но първа стъпка
Чете се за: 01:52 мин.
Първата задача на новия парламент е да се смени ВСС, смята Костадин Костадинов Първата задача на новия парламент е да се смени ВСС, смята Костадин Костадинов
5418
Чете се за: 01:20 мин.
Делян Пеевски: Демокрацията е стабилна и сигурна, когато се спазват Конституцията и законите на страната Делян Пеевски: Демокрацията е стабилна и сигурна, когато се спазват Конституцията и законите на страната
7283
Чете се за: 00:52 мин.
Първа реакция на САЩ след вота у нас Първа реакция на САЩ след вота у нас
Чете се за: 00:27 мин.

Водещи новини

Пластмасова инвазия - невидимата заплаха в Дунав (ЧАСТ I)
Пластмасова инвазия - невидимата заплаха в Дунав (ЧАСТ I)
Чете се за: 24:37 мин.
У нас
Прокурорската колегия на ВСС избра Ваня Стефанова за и.ф. главен прокурор Прокурорската колегия на ВСС избра Ваня Стефанова за и.ф. главен прокурор
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Президентът Йотова за оставката на Сарафов: За мен това е необходима, но първа стъпка Президентът Йотова за оставката на Сарафов: За мен това е необходима, но първа стъпка
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
"Шофьорът забрави да дръпне ръчната спирачка": Как се стигна до фаталния инцидент в Малко Търново "Шофьорът забрави да дръпне ръчната спирачка": Как се стигна до фаталния инцидент в Малко Търново
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Премиерите на Италия и Гърция поздравиха Румен Радев за изборната...
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Първи коментар на Киев след победата на Радев: Украйна се надява...
Чете се за: 00:32 мин.
По света
Тръмп за примирието с Иран: Те просто се опитват да „запазят...
Чете се за: 03:40 мин.
По света
Преди окончателните резултати: ЦИК с повторна обработка на...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ