Министър Христанов: Ресурсът от ББР е бил нужен на олигарсите да вземат пари, за да си купуват имоти на безценица

Ресурсът от Българската банка за развитие (ББР) е бил нужен на олигарсите да вземат пари, за да си купуват имоти на безценица, заяви на брифинг в Министерския съвет служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов.

„Много пъти сме си задавали въпроса къде отиват парите на ББР. Много пъти си задавахме въпроса защо кабинетът „Желязков“ трябваше да взима над 5000 имота и те да бъдат с отпаднала необходимост. И миналата седмица мисля, че намерихме един от отговорите. Припомням, че през миналите години неведнъж експозиции на Българската банка за развитие бяха свързани с олигарси, конкретни лица от ъндърграунда, които ползваха огромен ресурс, след което той беше услужливо и непрозрачно отписван в загуба на българските граждани и на българското общество.“

Министър Христанов разказа какво се е случило при проверка на хижа „Ведър“.

„При проверка на един от имотите на Министерството на земеделието - хижа „Ведър“ - миналата седмица, която е обявена за продан и е стигната до фаза, която, слава богу, ще я върнем и няма да я продадем, установихме, че тя е превърната в бардак. 20 стаи, отделно от това 6 апартамента, които вместо да бъдат прехвърлени на Министерството на образованието или на Министерството на туризма, да бъдат използвани за деца, зелени училища - това е хижа, която се намира буквално в подножието на ски писта „Лалето“. Вместо това е дадена под наем, след което миналата година е пусната и е продадена. Разследващи медии разкриха, че фирмата зад продавача е свързана с лице, известно под прякора „Вълка“. И тук е връзката с ББР. Когато говорим, че искаме да си върнем парите от ББР и те да работят за обществото, всъщност заявяваме нещо много просто - не искаме с нашите пари да се финансират покупки на безценица."

Самата хижа е оценена на 1 милион лева.

„Което е подигравка за държавата и за българите, за да бъде дадена на един човек. Най-малко стресиращо е това, че Министерството на земеделието някак си не желае тази хижа. Ако тя е толкова нежелана, ако тя е икономически неизгодна, както показват докладите, защо някой друг би искал да я купи? Какво за него би я направило икономически изгодна, ако за нас не е?“

Отпадането на необходимостта е прилагано не само за този имот, а и за други имоти, обясни министърът.