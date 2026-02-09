БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Министър Пешев към Тервел Замфиров: Благодаря ти за емоциите, цялата нация се гордее с теб

Българският сноубордист донесе първи медал за страната ни от зимни олимпийски игри след 20-годишна пауза.

Иван Пешев и Тервел Замфиров
Снимка: Пресслужба ММС
Слушай новината

„Благодаря за емоциите. След 20 години отново качи България на олимпийския подиум. Този медал е резултат от много труд, постоянство и вяра. Цялата нация се гордее с теб. Сигурен съм, че ще продължаваш да ни радваш с още много нови отличия от най-големите спортни форуми“. С тези думи министърът на младежта и спорта Иван Пешев посрещна бронзовия медалист от Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина Тервел Замфиров на летище „Васил Левски“ в София.

Българският сноубордист донесе първи медал за страната ни от зимни олимпийски игри след 20-годишна пауза. Той спечели малкия финал в паралелния гигантски слалом след драматичен фотофиниш, като в битката за бронза победи Тим Масняк от Словения.

Министър Пешев поздрави и другите ни двама представители във финалите на паралелния гигантски слалом Радослав Янков и Малена Замфирова, които също се представиха отлично, достигайки до осминафиналите.

