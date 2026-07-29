Министър Шишков: Може би някои са забравили, че държавата трябва да се развива

Кой, защо и как краде в тази държава, попита регионалният министър
Може би някои са забравили, че държавата трябва да се развива, заяви регионалният министър Иван Шишков на брифинг след заседание на Министерски съвет.
Иван Шишков, регионален министър: "Вече не говорим за забравената магистрала, а за забравената държава. Когато не искаме да използваме европейските средства, а допускаме манипулирани обществени поръчки, това е забравена държава. Може би някои са забравили, че държавата трябва да се развива. Това е най-важното за всяко правителство. Всички ние искаме да живеем по-добре, а за да живеем по-добре, трябва да имаме по-добро управление. Наследството, за което непрекъснато говорим – не за да се оправдаваме, а защото това е факт – всички виждате какво представлява. Както при пътната безопасност, така и при европейското финансиране. Голяма част от това наследство обаче вече е в прокуратурата. И всички очакваме тя най-после да започне да работи."
По отношение на катастрофите през последните месеци Шишков коментира:
Иван Шишков, регионален министър: "Първото, което ще бъде направено, е създаването на работна група или комисия, съставена единствено от експерти. Решението трябва да бъде експертно. Политическото говорене и политическите декларации по никакъв начин не помагат – нито на медиите, нито на българските граждани – за да постигнем истинска пътна безопасност. Затова този въпрос ще бъде решен изцяло на експертно ниво. Част от проблема с тежките катастрофи е свързан с инфраструктурата. Съвсем скоро станахме свидетели на поредната трагедия по пътя Русе – Бяла. Знаете много добре, че това е така наречената "отсечка на смъртта", която години наред беше забравена."
По отношение на АМ "Хемус" министърът заяви:
Иван Шишков, регионален министър: "Да разберем какво се случи с четвърти, пети и шести лот на автомагистрала "Хемус". Да разберем кой и защо подписа договорите, които позволиха да бъдат изплатени авансово 35% от стойността на огромна част от пътните обекти в България. Да разберем защо и как изчезна асфалтът в България. Нека всички заедно най-после попитаме: кой, защо и как краде в тази държава? Нека прокуратурата започне да работи."