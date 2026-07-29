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Министър Шишков: Може би някои са забравили, че държавата трябва да се развива

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Кой, защо и как краде в тази държава, попита регионалният министър

Снимка: БТА
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Може би някои са забравили, че държавата трябва да се развива, заяви регионалният министър Иван Шишков на брифинг след заседание на Министерски съвет.

Иван Шишков, регионален министър: "Вече не говорим за забравената магистрала, а за забравената държава. Когато не искаме да използваме европейските средства, а допускаме манипулирани обществени поръчки, това е забравена държава. Може би някои са забравили, че държавата трябва да се развива. Това е най-важното за всяко правителство. Всички ние искаме да живеем по-добре, а за да живеем по-добре, трябва да имаме по-добро управление. Наследството, за което непрекъснато говорим – не за да се оправдаваме, а защото това е факт – всички виждате какво представлява. Както при пътната безопасност, така и при европейското финансиране. Голяма част от това наследство обаче вече е в прокуратурата. И всички очакваме тя най-после да започне да работи."

По отношение на катастрофите през последните месеци Шишков коментира:

Иван Шишков, регионален министър: "Първото, което ще бъде направено, е създаването на работна група или комисия, съставена единствено от експерти. Решението трябва да бъде експертно. Политическото говорене и политическите декларации по никакъв начин не помагат – нито на медиите, нито на българските граждани – за да постигнем истинска пътна безопасност. Затова този въпрос ще бъде решен изцяло на експертно ниво. Част от проблема с тежките катастрофи е свързан с инфраструктурата. Съвсем скоро станахме свидетели на поредната трагедия по пътя Русе – Бяла. Знаете много добре, че това е така наречената "отсечка на смъртта", която години наред беше забравена."

По отношение на АМ "Хемус" министърът заяви:

Иван Шишков, регионален министър: "Да разберем какво се случи с четвърти, пети и шести лот на автомагистрала "Хемус". Да разберем кой и защо подписа договорите, които позволиха да бъдат изплатени авансово 35% от стойността на огромна част от пътните обекти в България. Да разберем защо и как изчезна асфалтът в България. Нека всички заедно най-после попитаме: кой, защо и как краде в тази държава? Нека прокуратурата започне да работи."

#състояние на мантинелите #министър Иван Шишков #АМ Хемус #катастрофи

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