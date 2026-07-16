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Министър Шишков смени състава на Съвета на директорите на „Автомагистрали“ ЕАД

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Със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков е обновен съставът на Съвета на директорите на „Автомагистрали“ ЕАД. Промените вече са вписани в Търговския регистър, а новото ръководство ще управлява държавното дружество до провеждането на конкурс за избор на постоянен състав.

За изпълнителен директор на компанията е назначен инж. Иван Кунев. Той е магистър по „Автотехническа експертиза“ от Югозападния университет „Неофит Рилски“ в Благоевград. Кунев има дългогодишен опит в пътния сектор, като от 2009 г. до 2024 г. е бил директор на Областно пътно управление – Благоевград. Притежава и професионален опит в строителния бранш.

В новия Съвет на директорите на „Автомагистрали“ ЕАД влизат още Митко Михайлов, инж. Николета Бачева и Виктор Попов. Ивелина Маринова запазва позицията си като член на управителния орган.

Ивелина Маринова е магистър по „Икономика и финанси“ от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и има над пет години опит в сферата на пътното строителство, включително в управлението и контрола на проекти, както и в банковия сектор.

Митко Михайлов е магистър по „Право“ от Университета за национално и световно стопанство, където преди това завършва и магистратура по „Макроикономика“. Той е бил областен управител на област София-град и е заемал ръководни длъжности в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, Министерството на младежта и спорта, Държавната агенция по туризъм, Министерството на финансите, както и в частния сектор.

Инж. Николета Бачева е магистър по „Пътно строителство“ от Университета по архитектура, строителство и геодезия. Тя има над 10 години опит в изграждането, поддържането и експлоатацията на автомагистралите „Тракия“, „Хемус“, „Струма“ и „Марица“. От 2023 г. ръководи отдел в „Автомагистрали“ ЕАД, свързан с експлоатацията, текущия ремонт и поддръжката на пътната инфраструктура, инвестиционния контрол, координацията и безопасността на движението.

Виктор Попов е магистър по управление на регионалното развитие от Югозападния университет „Неофит Рилски“ и магистър по регионални геоенергийни ресурси и стратегии от Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Той има професионален опит в управлението на логистични и транспортни процеси, както и в публичния и частния сектор.

С обновения състав на Съвета на директорите държавното дружество ще продължи дейността си до провеждането на конкурсна процедура за избор на ново ръководство.

#съвет на директорите #автомагистрали

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