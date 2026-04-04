Миньор 2015 матира Берое в края

Чете се за: 03:30 мин.
"Чуковете" сътвориха късен обрат, с който направиха огромна крачка към плейофите в НБЛ.

Снимка: НБЛ
Миньор 2015 стигна до втори пореден успех и си отвори пътя широко към плейофите на НБЛ. Баскетболистите на Ивица Вукотич сломиха Берое Стара Загора с 87:82 в мач от 28-ия кръг. В зала „Борис Гюдеров“ интрига имаше до самия край, когато „чуковете“ съумяха да вземат по-добрите решения и да нанесат четвърто последователно поражение в родния елит на състава, воден от Даниел Клечков.

Извън редиците на „жълто-черните“ бе Лъчезар Тошков. От своя страна „зелено-белите“ бяха без Александър Матушев, а Брет Рийд напусна срещата заради 5 лични нарушения.

Тимът от Перник запази седмото място във временното класиране с 13 победи и 13 загуби, докато старозагорският отбор остава на осмата позиция с 10 успеха и 17 поражения. На 10 април (петък) Миньор ще има гостуване на Черно море Тича, а Берое ще бъде домакин на Левски.

Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от SESAME NBL Bulgaria (@nbl_bulgaria)


Стартът се оказа обещаващ, като нито един от двата тима не успя да наложи волята си. Дариъс Куизънбъри и Брет Рийд се постараха нападението на гостите да върви, а от другата страна Алекс Уандие и Игор Кесар отговаряха. Последваха добри прояви на Дейлън Уилямс, който бе в основата на това „зелено-белите“ да се откъснат с 6 точки в края на дебютната част.

Лазар Станкович остави известен отпечатък в хода на втората десетка, когато именно неговите действия предизвикаха равенство, а впоследствие и обрат за домакините. Последва светкавична реакция от старозагорския отбор и развоят на събитията бе обърнат, за да се изстреля при 41:40 на голямата почивка.

Интригата се заплете в хода на второто полувреме, а заплахите идваха от доста страни. Това обаче не спря Кесар да вземе нещата в свои ръце и почти собственоръчно да осигури на „жълто-черните“ актив от 3 точки след 30 минути игра.

Милен Захариев и Уилямс направиха така, че гостите да поставят ударно начало на последната част и обратът не закъсня. Кесар отново напомни за себе си и „жълто-черните“ си върнаха предимството, повеждайки с 4 точки във финалните 4 минути. Куизънбъри остави гостите в играта, но Кесар и Уандие не трепнаха от наказателната линия, за да сложат точка на спора.

Игор Кесар регистрира 23 точки и 10 борби. Алекс Уандие наниза 21 точки, Джордан Тали финишира 12 и 7 асистенции. Васил Попов (6 асистенции) и Лазар Станкович (7 овладени под двата ринга топки) отбелязаха по 10.

Дариъс Куизънбъри отвърна с 23 точки за Берое. Дейлън Уилямс навъртя 18 и 11 борби, Милен Захариев има с 16 и 6 овладени под двата ринга топки.

