Миньор 2015 обърка сметките на Балкан

Миньор 2015 отново надигна глава в НБЛ, поднасяйки една от изненадите на сезона. Съставът на Ивица Вукотич сюрпризира Балкан с 99:93 в среща от 27-ия кръг, която се изигра в зала „Борис Гюдеров“. Мачът предложи немалко обрати, особено в края, когато „чуковете“ издържаха и свалиха от върха „зелените“. Това се оказа достатъчно Йован Попович да претърпи първо поражение начело на балканци в родния елит.

Мачът ще се запомни с контузията на един от съдиите в лицето на Мирослав Камбуров, който не успя да го довърши. Също така Алекс Уандие не доигра срещата за отбора от Перник, тъй като натрупа 5 лични нарушения. Със същата съдба в състава на балканци сполетя Травис МакКонико, Демонд Робинсън и Димитър Димитров.

Така „жълто-черните“ заемат седмото място във временното класиране с 12 победи и 13 загуби, а тимът от Ботевград се смъкна до втората позиция с 19 успеха и 6 поражения. Миньор почива в следващия кръг, докато на 29 март (неделя) Балкан ще пътува до София за визита на Левски.

Началните минути преминаха под знака на дългите серии и безотказната стрелба зад дъгата за двата отбора. Алекс Уандие, Джордан Тали, Васил Попов и Игор Кесар издействаха първа двуцифрена разлика за домакините, като впоследствие тя бе наваксана методично от гостите чрез Джамари Блекмън, Демонд Робинсън и Николай Грозев. Все пак „жълто-черните“ се преборха за аванс от 5 точки в края на дебютната част.

Високата резултатност се затвърди в тенденция и във втория период. Константин Тошков и Илиян Пищиков се погрижиха балканци да нарушат за момент статуквото, но Монтейвиъс Мърфи, Уандие и Кесар отговориха на предизвикателството за 57:57, при какъвто резултат се прибраха в съблекалнята двата отбора.

Тадж Грийн показа какво може в хода на третата десетка и „зелените“ заиграха ролята на лидери. Кесар и Уандие дадоха нови надежди на „чуковете“, но Грийн позволи на ботевградския тим да се радва на актив от 7 точки след 30 минути игра.

Усилията на Остин Прайс, Кесар и Попов провокираха обрата за отбора от Перник, който нанесе своя удар в ключов момент във финалната част, повеждайки с 6 точки в последните 3 минути. Тошков напомни за себе си и гостите останаха живи, но Лазар Станквич и Кесар сложиха точка на спора.

Игор Кесар блесна с пълна сила за Миньор, отчитайки се с 28 точки и 12 борби. Алекс Уандие регистрира 17 и 5 овладени под двата ринга топки, Лазар Станкович финишира с 14 и 6 овладени под двата коша топки. Васил Попов приключи с 11 точки, Остин Прайс завърши с 10 и 5 асистенции.

Константин Тошков отговори за Балкан с 19 точки и 6 асистенции. Тадж Грийн навъртя 17 и 7 борби, Демонд Робинсън записа 14 и 6 овладени под двата ринга топки. Джамари Блекмън реализира 11 точки, Николай Грозев остана с 10.