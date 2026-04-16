БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЗАПАЗЕНИ

Миньор 2015 удържа Ботев 2012

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:15 мин.
Спорт
Запази

"Чуковете" се бетонираха на седмото място преди края на редовния сезон в НБЛ.

миньор 2015 обърка сметките балкан
Слушай новината

Миньор 2015 се върна на правия път в НБЛ и се бетонира на седмото място в редовния сезон на НБЛ. Момчетата на Ивица Вукотич надделяха над Ботев 2012 със 101:97 в мач от 31-ия кръг. В "Арена Ботевград" тимът от Перник държеше съдбата си в свои ръце през цялата среща, но едва в края успя да се зарадва удържайки щурма на баскетболистите на Мирослав Ралчев, които сбъркаха за втори пореден път в шампионата.

На сметката си "чуковете" имат 14 победи и 14 загуби. От своя страна дебютантът в елита се намира на петата позиция с 15 успеха и 13 поражения. На 20 април (понеделник) Миньор ще приеме Шумен, а ден по-рано Ботев ще бъде домакин на Левски.

Стартът се оказа сравнително равностоен. Кортни Алекзандър и Георги Герганов се заеха да бележат за домакините, а от другата страна Игор Кесар бе единственият по-изявен реализатор. Последваха краткотрайни намеси още на Васил Попов и Лазар Станкович, за да могат гостите да се откъснат с 3 точки в края на дебютната част.

Алекс Уандие и Попов се постараха да удължат подема на „чуковете“ за аванс за двуцифрена разлика във втория период. Точните стрелби на Михаил Калинов, Дейвид Хоутън и Стефан Михайлов доведоха до бързо връщане в играта за новака в шампионата, но „жълто-черните“ не се огънаха и се изстреляха на голямата почивка при 48:44.

Горещата ръка на Герганов вдъхнови отбора от Враца за пълен обрат при подновяването на играта. Това не стъписа о никакъв начин „жълто-черните“, които отговориха чрез Монтейвиъс Мърфи, Уандие и Кесар, за да си върнат предимството, повеждайки с 8 точки след 30 минути игра.

Уандие, Кесар и Мърфи припомниха на тима от Перник какво е да води с двуцифрена разлика във финалната десетка. Герганов, Хоутън и Алекзандъ дадоха надежди на домакините, че имат сили за обрат, стопявайки изоставането им до 2 точки, но Джордан Тали и Лъчезар Тошков подпечатаха успеха на „чуковете“ от наказателната линия.

Игор Кесар даде тон на Миньор с 19 точки и 11 борби. Алекс Уандие записа 18 и 7 овладени под двата ринга топки, Васил Попов наниза 16 точки. Монтейвъс Мърфи добави 14, Остин Прайс завърши с 11.

Георги Герганов изригна по традиция за Ботев с 33 точки, допълнени от 6 асистенции и 6 успешни шута зад дъгата. Кортни Алекзандър регистрира 17 и 10 борби, Михаил Калинов записа 15, 5 овладени под двата ринга топки и 5 асистенции. Дейвид Хоутън има 13 точки и 6 борби.

#БК Ботев 2012 #НБЛ 2025/2026 #БК Миньор 2015

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

Още от: Баскетбол

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ