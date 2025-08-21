Миньор ще участва в новия сезон в НВЛ за жени

Отборът на Миньор ще участва в следващия сезон в НВЛ-жени. Новината съобщи Десислава Банкова, която е председател на Управителния съвет и е в треньорския щаб на клуба от Перник.

„Това е моя идея от дълги години, но за да го създадем ни трябваха достатъчно момичета, които са подготвени да играят на по–високо ниво. Далеч съм от мисълта, че ще гоним класиране на върха, състезателките са още девойки. Целта ни е да интегрираме голяма част от възпитаничките на школата“, коментира за БТА Банкова.

Шест нови волейболистки ще влязат в състава, като имената им ще бъдат обявени на по–късен етап, тъй като чисто административно те трябва да се разделят с досегашните си клубове. Треньорката добави, че това са играчи с богат опит и ще подсилят пернишките момичета.

На този етап от треньорския щаб на женския състав ще заложат на развитието на състезателките от Миньор, които да се реализират в професионалния волейбол, каза още Банкова.