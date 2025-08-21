БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг:...
Чете се за: 01:07 мин.
Пожар гори над Сливница, активираха BG-ALERT
Чете се за: 00:17 мин.
Преместиха Георги Семерджиев в затвора в Бобов дол
Чете се за: 01:17 мин.
Тежка гръдна травма е причина за смъртта на детето в...
Чете се за: 01:42 мин.
Виктор Илиев, врязал се с кола в автобус, вече е в ареста
Чете се за: 01:12 мин.
Не са открити нарушения при случая с родилката, оплакала...
Чете се за: 01:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Миньор ще участва в новия сезон в НВЛ за жени

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:10 мин.
Спорт
Запази

Шест нови волейболистки ще влязат в състава.

топка волейбол
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Отборът на Миньор ще участва в следващия сезон в НВЛ-жени. Новината съобщи Десислава Банкова, която е председател на Управителния съвет и е в треньорския щаб на клуба от Перник.

„Това е моя идея от дълги години, но за да го създадем ни трябваха достатъчно момичета, които са подготвени да играят на по–високо ниво. Далеч съм от мисълта, че ще гоним класиране на върха, състезателките са още девойки. Целта ни е да интегрираме голяма част от възпитаничките на школата“, коментира за БТА Банкова.

Шест нови волейболистки ще влязат в състава, като имената им ще бъдат обявени на по–късен етап, тъй като чисто административно те трябва да се разделят с досегашните си клубове. Треньорката добави, че това са играчи с богат опит и ще подсилят пернишките момичета.

На този етап от треньорския щаб на женския състав ще заложат на развитието на състезателките от Миньор, които да се реализират в професионалния волейбол, каза още Банкова.

#Десислава Банкова #ЖВК Миньор Перник #НВЛ за жени 2025/26

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Бързи и нагли: Защо среднощните гонки в София остават безнаказани?
1
Бързи и нагли: Защо среднощните гонки в София остават безнаказани?
БНТ ще излъчи световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро
2
БНТ ще излъчи световното първенство по художествена гимнастика в...
Елеонора Лилова е новият директор на РУО - София
3
Елеонора Лилова е новият директор на РУО - София
Инцидент на атракцион в Слънчев бряг
4
Инцидент на атракцион в Слънчев бряг
Приятел на починалия във фаталния автобус лекар: Той избяга от една война, за да умре в друга - тази на пътя
5
Приятел на починалия във фаталния автобус лекар: Той избяга от една...
Израелската армия е в предградията на град Газа, мобилизирани са 60 000 резервисти
6
Израелската армия е в предградията на град Газа, мобилизирани са 60...

Най-четени

Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6 фиша за 2 седмици
1
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6...
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170 и 200 км/ч в центъра на София
2
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170...
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО)
3
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и...
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между автомобил и автобус на градския транспорт в София
4
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между...
Софийският районен съд остави за постоянно в ареста мъж, който подаде фалшив сигнал за взривоопасно устройство в самолет
5
Софийският районен съд остави за постоянно в ареста мъж, който...
21-годишният водач, предизвикал тежката катастрофа в София, е задържан и е под охрана в болницата
6
21-годишният водач, предизвикал тежката катастрофа в София, е...

Още от: Волейбол

Николай Иванов за световните шампионки по волейбол до 19 г.: Те са пример за подражание на младите
Николай Иванов за световните шампионки по волейбол до 19 г.: Те са пример за подражание на младите
БК Апоел Тел Авив избра спортната база на Левски София за подготовка в Евролигата БК Апоел Тел Авив избра спортната база на Левски София за подготовка в Евролигата
Чете се за: 02:55 мин.
Атанас Петров: Показахме, че прословутият български дух може да съществува и в колективен спорт Атанас Петров: Показахме, че прословутият български дух може да съществува и в колективен спорт
Чете се за: 02:55 мин.
Захари Згуров и Георги Антов започнаха с победа на европейското първенство по плажен волейбол под 20 години Захари Згуров и Георги Антов започнаха с победа на европейското първенство по плажен волейбол под 20 години
Чете се за: 00:32 мин.
Петър Кънев: В България имаме нужда от още 20 или 30 спортни зали с малък капацитет Петър Кънев: В България имаме нужда от още 20 или 30 спортни зали с малък капацитет
Чете се за: 02:12 мин.
Националният ни отбор по волейбол за мъже под 21 г. претърпя поражение на старта на световното първенство в Китай Националният ни отбор по волейбол за мъже под 21 г. претърпя поражение на старта на световното първенство в Китай
Чете се за: 02:15 мин.

Водещи новини

Отговорникът и морякът от трагичния полет в Несебър остават в ареста
Отговорникът и морякът от трагичния полет в Несебър остават в ареста
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти 35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Пожар гори над Сливница, активираха BG-ALERT Пожар гори над Сливница, активираха BG-ALERT
Чете се за: 00:17 мин.
У нас
Виктор Илиев, врязал се с кола в автобус, вече е в ареста Виктор Илиев, врязал се с кола в автобус, вече е в ареста
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Не са открити нарушения при случая с родилката, оплакала се от...
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Преместиха Георги Семерджиев в затвора в Бобов дол
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Зеленски ще се срещне с Путин - къде и при какви условия
Чете се за: 01:15 мин.
Европа
Валежи, гръмотевици и захлаждане - вижте кога
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ