Александър Николов над всички, Лубе взе глътка въздух в Италия

Александър Николов отново бе на висота и помогна на Кучине Лубе Чивитанова да запише пети успех във волейболния елит на Италия.

Николов и неговите съотборници сразиха Кунео Волей с 3:0 (25:20, 25:13, 25:18) в среща от деветия кръг, която се изигра пред тяхна публика.

Българският национал, който днес празнува 21-ия си рожден ден, поведе листата на реализаторите. Посрещачът даде тон на Лубе с 15 точки и стана най-полезен за отбора си. Нейтън Ферал се отличи с 12 точки за гостите.

Така Чивитанова се намира на трето място във временното класиране със 17 точки от осем изиграни срещи. Лидерът Верона е с три повече.