БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Александър Николов над всички, Лубе взе глътка въздух в Италия

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:52 мин.
Спорт
Запази

Българският национал на ниво на връх рождения си ден.

солиден александър николов поведе лубе нова победа италия
Слушай новината

Александър Николов отново бе на висота и помогна на Кучине Лубе Чивитанова да запише пети успех във волейболния елит на Италия.

Николов и неговите съотборници сразиха Кунео Волей с 3:0 (25:20, 25:13, 25:18) в среща от деветия кръг, която се изигра пред тяхна публика.

Българският национал, който днес празнува 21-ия си рожден ден, поведе листата на реализаторите. Посрещачът даде тон на Лубе с 15 точки и стана най-полезен за отбора си. Нейтън Ферал се отличи с 12 точки за гостите.

Така Чивитанова се намира на трето място във временното класиране със 17 точки от осем изиграни срещи. Лидерът Верона е с три повече.

#ВК Лубе Чивитанова # Александър Николов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж
1
Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж
Андреевден е!
2
Андреевден е!
Националният отбор на България за жени е световен шампион по естетическа групова гимнастика
3
Националният отбор на България за жени е световен шампион по...
Петър Волгин: САЩ казват на Зеленски - "ти беше дотук"
4
Петър Волгин: САЩ казват на Зеленски - "ти беше дотук"
Венко Сабрутев: Говорим на Борисов за обедняване на хората, а той - "ще ми пипнете ли ушичките"
5
Венко Сабрутев: Говорим на Борисов за обедняване на хората, а той -...
"За пръв път виждам тая банкнота": Голяма част от пенсионерите никога не са и докосвали евро
6
"За пръв път виждам тая банкнота": Голяма част от...

Най-четени

Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните "черни" пътища
1
Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните...
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ Йоана Миланова и таткото Васил
2
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ...
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през банкомат, ще имам ли такси?
3
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през...
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по делото "Исторически парк"
4
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по...
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят
5
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои...
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато
6
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато

Още от: Волейбол

Нефтохимик 2010 записа шеста поредна победа в Супер Волей
Нефтохимик 2010 записа шеста поредна победа в Супер Волей
Ева Каменска: Трябва да забравим този мач възможно най-бързо Ева Каменска: Трябва да забравим този мач възможно най-бързо
Чете се за: 01:12 мин.
Юлия Иванова-Минчева: В нашия отбор има страх от отбора на Марица Юлия Иванова-Минчева: В нашия отбор има страх от отбора на Марица
Чете се за: 01:55 мин.
Ахметджан Ершимшек: Всеки се опитва да победи Марица Ахметджан Ершимшек: Всеки се опитва да победи Марица
Чете се за: 01:42 мин.
Лора Славчева: Щастлива съм, че сме категорични, но не трябва да се отпускаме Лора Славчева: Щастлива съм, че сме категорични, но не трябва да се отпускаме
Чете се за: 01:22 мин.
Марица надигра ЦСКА за седма поредна победа в женския волейболен елит Марица надигра ЦСКА за седма поредна победа в женския волейболен елит
Чете се за: 02:32 мин.

Водещи новини

Преди второ четене: Преработен или изцяло нов бюджет за 2026?
Преди второ четене: Преработен или изцяло нов бюджет за 2026?
Чете се за: 05:17 мин.
У нас
Николай Денков: Бюджетът не може да се преправи между другото Николай Денков: Бюджетът не може да се преправи между другото
Чете се за: 08:40 мин.
У нас
Американската армия нанесе удари по цели на "Ислямска държава" Американската армия нанесе удари по цели на "Ислямска държава"
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Преговори за мир: Украйна и САЩ започнаха нови мирни разговори Преговори за мир: Украйна и САЩ започнаха нови мирни разговори
Чете се за: 03:42 мин.
По света
Кметът на Варна Благомир Коцев се връща на работа след близо 5...
Чете се за: 01:10 мин.
Отпадъците като ресурс: Китайски завод за боклук от бъдещето
Чете се за: 03:25 мин.
По света
Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Без договор от утре: Още три столични района остават без...
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ