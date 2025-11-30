Нефтохимик 2010 записа шеста поредна победа в Супер Волей

Нефтохимик 2010 (Бургас) записа шеста поредна победа през новия сезон. Воденият от Франческо Кадеду тим се наложи като гост над Монтана с 3:1 (25:22, 26:24, 18:25, 25:20) в среща от седмия кръг.

Домакините успяха да се противопоставят успешно на фаворита в мача единствено в третата част. Тогава те натрупаха преднина от 16:12 и намалиха изоставането си в срещата след 25:18.

Преди това бургазлии спасиха геймбол и взеха аванс от 2:0 в мача след трудно 26:24.

Най-резултатен за състава на гостите стана Мартин Кръстев, който реализира 13 точки (1 ас, 7 блокади). 11 добави Калоян Балабанов (3 блокади), с 10 точки завърши Ади Османович (1 блокада). За Монтана Кристиан Валчак се отличи с 15 точки (2 аса, 1 блокада), с 11 се отчете Ейдер Бангера (3 блокади).

Бронзовият медалист от миналия сезон отново е лидер в класирането със 17 точки (6 победи), монтанчани са осми със 7 точки (3 победи, 4 загуби).

В следващия кръг Нефтохимик среща ЦСКА на 5 декември (петък), от 19:30 ч. Монтана играе с Берое 2016 (Стара Загора) в 18:00 ч.

В друга среща от кръга Дея спорт победи с 3:2 (25:19, 26:24, 24:26, 22:25, 15:13) като гост Берое 2016. Бургазлии изпуснаха преднина от два гейма и един мачбол, но при начален удар за "зелените".

Тайбрекът беше равностоен, но Дея спорт поведе решително с 12:10 и приключи двубоя при 15:13.

Бившият национал Валентин Братоев се отличи с 21 точки за победителите, докато Пламен Шекерджиев реализира 20 точки за отбора от Стара Загора.

Берое 2016 е пето място, докато бургазлии заемат седмата позиция.

В понеделник Черно море посреща ЦСКА в последен мач от кръга.