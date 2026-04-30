Мира Андреева е първата финалистка в Мадрид след драматична победа

Мира Андреева се класира за финала на турнира от сериите WTA 1000 в Мадрид, след като победи Хейли Баптист с 6:4, 7:6 (10:8) в напрегнат полуфинал.

19-годишната тенисистка, която е сред водещите в световната ранглиста, трябваше да покаже характер, като спаси три сетбола в дълъг тайбрек, продължил 18 точки.

Андреева контролираше първия сет, реализирайки ключов пробив при 4:3, след което затвори частта без колебание. Във втория сет тя отново поведе с пробив и стигна до 5:3, но Баптист върна равенството и вкара мача в тайбрек. Там американката имаше аванс от 4:0 и сетбол при 7:6, но рускинята демонстрира хладнокръвие и обърна развоя.

Това ще бъде втори финал за сезона на клей за Мира Андреева, която продължава силната си серия след титлата в Линц. В битката за трофея тя ще срещне победителката от двубоя между Марта Костюк и Анастасия Потапова.

Младата рускиня затвърждава впечатленията за едно от най-ярките нови имена в женския тенис, като уверено се утвърждава сред претендентките за големите титли.