Велика събота е – най-благословеният ден
Мира Андреева e полуфиналистка на тенис турнира в Линц

Водачката в схемата ще играе за място на финала срещу Елена-Габриела Русе. В другия полуфинал една срещу друга се изправят Дона Векич и Анастасия Потапова.

Мира Андреева ще играе срещу Елена-Габриела Русе на полуфиналите на тенис турнира на клей WТА 500 в Линц, Австрия. Поставената под номер 1 Андреева победи трудно със 7:6 (4), 4:6, 6:2 ветеранката Сорана Кърстя от Румъния, пета в основната схема.

Руската тийнейджърка поведе с 3:0 в третия сет, но след това загуби подаването си. Това не й попречи да постигне още два пробива и да победи след два часа и 18 минути.

Андреева, която има три поредни победи и ще опита да спечели втора титла през сезона, ще се изправи срещу Елена-Габриела Русе на полуфиналите. Румънката се наложи след обрат с 4:6, 6:4, 6:1 срещу шампионката от 2024 година Елена Остапенко (Латвия).

В другия полуфинал една срещу друга ще играят Дона Векич и Анастасия Потапова. Хърватката Векич победи със 7:5, 6:4 чехкинята каролина Плишкова, докато представителката на Австрия Потапова елиминира своята сънародничка Лили Тагер след 7:6 (7), 6:0.

