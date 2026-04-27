Мира Андреева заслужи място на четвъртфиналите в Мадрид

Младата звезда на руския женски тенис Мира Андреева се класира за трета поредна година за четвъртфиналите на турнира в Мадрид, който е с награден фонд 8 235 540 евро и е от категория WTA 1000.

Поставената под номер 9 в схемата постигна драматична победа над унгарката Анна Бондар с 5:7(5), 6:3, 7:6(5), а след двубоя не успя да скрие сълзите си. Андреева пропиля аванс от 5:1 в решаващия трети сет, но все пак успя да го вземе след тайбрек.

Следващата й съперничка ще бъде номер 24 Лейла Фернандес.

Андреева нанесе първия удар в мача, за да направи пробив и да поведе с 6:5 в оспорвания първи сет. Бондар, която беше спечелила единствената им предишна среща в Лозана през 2023-а, обаче върна брейка и взе първия сет със 7:5 в тайбрека.

Във втория гейм рускинята отново направи първия пробив в шестия гейм, за да поведе с 4:2. Този път тя удържа сета, за да спечели с 6:3 и да се стигне до трета част. Андреева направи два брейка в началото на решаващия сет, за да поведе с 5:1. Бондар обаче се бори, за да изравни 5:5. След като и двете тенисистки задържаха сервиса си, за да се стигне до тайбрек, в който Андреева поведе с 3-0. Бондар отново се бори, за да изравни резултата на 4-4, преди Андреева да успее да спечели със 7-5 и да си осигури победата за 2 часа и 53 минути.

Чехкинята Линда Носкова обърна тежката си битка срещу Коко Гоф (САЩ), като загуби втория сет и изостана с 1:4 в третия. Въпреки трудностите, тя направи забележителен обрат и спечели с 6Л4, 1:6, 7:6(5), демонстрирайки устойчивост и решителност на корта.

Напред в турнира продължава и Марта Костюк (Украйна), която елиминира американката Кейти МакНали с 6:2, 6:3.