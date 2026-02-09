БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Тервел Замфиров: Благодаря за посрещането, чувствам се...
Чете се за: 02:07 мин.
Мистерията "Петрохан": МВР и прокуратурата...
Чете се за: 06:32 мин.
Камион прегази пешеходец в София, шофьорът избяга
Чете се за: 00:52 мин.

Митничари спряха опит за нелегален внос на недекларирани британски лири

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Митничари спряха опит за нелегален внос на недекларирани британски лири
Опит за нелегален пренос през българската граница, при граничния пункт "Капитан Андреево", на 71 230 британски лири с неустановен законен произход се разследва под надзора на Районна прокуратура - Хасково, съобщиха от прокуратурата.

По-рано от пресцентъра на звеното в Свиленград на Агенция "Митници" беше съобщено, че паричната сума е открита при проверка на товарен автомобил, излизащ от страната на шести февруари т.г. Шофьорът, с турско гражданство, е предал на българските митнически контрольори документи, според които превозваната стока е цветя. Установено е, че пратката е пътувала от Нидерландия през България за Турция.

При приложения метод "анализ на риска" превозното средство е отделено за щателна митническа проверка. При рентгена са отбелязани зони с необичайни плътности, а при последвалата физическа проверка митническите служители са открили в изрязана пластмасова туба в шкафа на полуремаркето 10 пакета с британски лири, покрити с желязна верига.

#МП "Капитан Андреево" # недекларирана валута #митничари

