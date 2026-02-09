Митничари спряха опит за нелегален внос на недекларирани британски лири

Опит за нелегален пренос през българската граница, при граничния пункт "Капитан Андреево", на 71 230 британски лири с неустановен законен произход се разследва под надзора на Районна прокуратура - Хасково, съобщиха от прокуратурата.

По-рано от пресцентъра на звеното в Свиленград на Агенция "Митници" беше съобщено, че паричната сума е открита при проверка на товарен автомобил, излизащ от страната на шести февруари т.г. Шофьорът, с турско гражданство, е предал на българските митнически контрольори документи, според които превозваната стока е цветя. Установено е, че пратката е пътувала от Нидерландия през България за Турция.

При приложения метод "анализ на риска" превозното средство е отделено за щателна митническа проверка. При рентгена са отбелязани зони с необичайни плътности, а при последвалата физическа проверка митническите служители са открили в изрязана пластмасова туба в шкафа на полуремаркето 10 пакета с британски лири, покрити с желязна верига.