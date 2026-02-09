Митничари "удариха" казан за варене на ракия във Варна

Над 2000 литра етилов алкохол иззеха служители на варненската митница от местен казан за варене на ракия.

Акцията е проведена в последния ден на януари, когато служители на отдел “Митническо разузнаване и разследване” открили в малкия обект за дестилация множество пластмасови бидони и туби с ракия.

Установени са общо 2081,5 литра етилов алкохол с характеристики на ракия, за които лицето, ползващо имота, не е представило документи за заплащането на дължимия акциз и статута на стоката.

Етиловият алкохол е иззет и по случая е образувано досъдебно производство. От варненската митница напомниха, че засиленият контрол срещу нерегламентираното производство и търговия с алкохол е в защита както на потребителите, така и на коректните малки производители на ракия.