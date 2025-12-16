Митничари в София спряха пратка със суровина за стероиди

Суровина за стероиди, достатъчна за над 5000 ампули, задържаха митнически служители в София, съобщават от Агенция "Митници".

На 10 декември 2025 г. служители извършили проверка на стока с тегло около 1 кг, описана в митническа декларация като "ксантанова гума" - заместител на глутен за приготвяне на здравословни храни. Пратката била придружена от търговска фактура, сертификат и декларация от изпращача, съдържащи същото описание на стоката.

В хода на проверката пратката била отворена, при което е установено съдържание на бяло вещество с остра миризма. При полеви тест с романов спектрометър митническите инспектори установили наличието на веществото Testosterone Decanoate (Steroid), с отчетена изключително висока - близо 100% чистота на съдържание, което се среща доста рядко в практиката.

За точно установяване на съдържанието на стоката и коректното тарифно класиране от същата са взети проби за извършване на лабораторен анализ.

По първоначална информация веществото представлява суровина, предназначена за приготвяне на стероиди, които да бъдат пласирани на черния пазар в България. От установеното количество на веществото - 1 кг, могат да бъдат приготвени над 5000 ампули, със съдържание на анаболен стероид, с обща пазарна цена в размер на над 80 000 лв.