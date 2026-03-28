Младите "лъвици“ на победа от Евроволей след успех над Румъния

Националният отбор на България по волейбол за девойки до 18 години е само на победа от класиране за европейското първенство. Тимът, воден от Атанас Петров, се наложи над Румъния с 3:1 (25:16, 20:25, 25:17, 25:11) във втория си мач от квалификационния турнир в зала "Христо Ботев“ в София.

С успеха българките добавиха нови три точки, но заемат второто място в класирането заради загубения гейм. Решителният двубой е утре срещу лидера Гърция, който до момента има две категорични победи.

"Лъвиците“ започнаха убедително срещата, като поведоха с 8:2 в първия гейм и без затруднения го спечелиха. Във втората част играта се обърна в полза на румънките, които наложиха контрол и изравниха резултата, въпреки че българките намалиха изоставането в края.

В третия гейм националките отново поеха инициативата с мощно начало и стабилна игра до последната точка, за да си върнат аванса. В четвъртата част те бяха категорични и не оставиха съмнение в превъзходството си, затваряйки мача след убедително 25:11.

Най-резултатна за България бе Калина Венева с 23 точки, от които 5 аса. Една Тодорова добави 20 точки, а Дарина Нанева се отчете с 14, включително 5 блокади.

За Румъния най-резултатна бе Габриела Бианка Чучу с 16 точки.

Сблъсъкът с Гърция ще определи дали България ще си осигури място на европейското първенство.





