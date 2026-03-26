Разкриха незаконни кланици край Кърджали: Тонове месо без...
Компенсациите за високите цени на горивата - колко души...
Могат ли туроператорите да вдигнат цената на вече продаден туристически пакет заради поскъпването на горивата?

Увеличение над 8% дава право на туриста да се откаже от пътуването без неустойки

Туроператорите имат право да увеличат цената на вече продаден туристически пакет заради поскъпването на горивото и да поискат допълнително заплащане от клиентите си, но само ако в договора за пътуването изрично е предвидена такава възможност. Това разясняват от онлайн платформата „Ние, потребителите“ в контекста на ситуацията с повишаването на цените на горивата заради конфликта в Близкия изток и създаващите се предпоставки за възникването на потребителски казуси.

От там уточняват, че за да е законна клаузата за повишаване на цената на туристическия пакет заради по-скъпото гориво, задължително трябва да има и реципрочна – право на потребителя на намаление при поевтиняване на горивото след сключването на договора до началото на пътуването.

Освен това туроператорът е длъжен да посочи начина на изчисляване на промяната на цената на туристическия пакет.

В случай че увеличението на цената надхвърля 8 на сто от общата цена на туристическия пакет, право на туриста по закон е да избере между това да приеме предложената промяна или да прекрати договора, без да заплаща такси и неустойки. Туроператорът следва да включи такава клауза в договора за организираното пътуване, както и при настъпването на промяна в цената на пакета да уведоми клиентите си. На свой ред, в разумен срок туристът следва да информира туристическата агенция за своето решение. Сроковете и редът за тези процедури следва да са посочени в конкретния договор за туристическото пътуване, затова е важно потребителите да се запознават подробно с всеки документ преди да го подпишат.

Ако туристът избере да прекрати договора за туристическия пакет, може да приеме туристически пакет-заместител със същото или с по-високо качество, ако туроператорът предложи такъв. В противен случай за туроператора възниква задължението да възстанови на клиента си всички плащания, без необосновано забавяне и при всички случаи - не по-късно от 14 дни след прекратяването на договора.

Затварянето на Ормузкия проток се отрази на цената на златото
Земетресение с магнитуд 5 е регистрирано в Егейско море
Белият дом за 15-точковия мирен план: Преговорите с Техеран продължават
Конфликтът в Близкия изток: Водят ли преговори САЩ и Иран?
Войната в Близкия изток: Предложение и контрапредложение за мир
Разбиха фабрика за фалшиви лекарства в София
Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни хранителни продукти и чадър от институции
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300 птици от защитен вид
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в склада с негодни храни в Хасково
Димитър Калайджиев: Пазарът на имоти в България е в „леко плато“, предлагането остава недостатъчно
Над 1 млн. фалшиви евро са открити в София
Почина легендарният синоптик Минчо Празников
НА ЖИВО: ЦИК представя бюлетините за вота през април
Нова версия на българския изкуствен интелект разработиха от Инстута "INSAIT" Нова версия на българския изкуствен интелект разработиха от Инстута "INSAIT"
НАСА избра снимка на българска фотографка за кадър на деня НАСА избра снимка на българска фотографка за кадър на деня
Последният епизод на "Мамник" е тази вечер, актьори повдигат завесата Последният епизод на "Мамник" е тази вечер, актьори повдигат завесата
Синдикати и работодатели искат държавна подкрепа за транспорта заради скъпите горив Синдикати и работодатели искат държавна подкрепа за транспорта заради скъпите горив
Компенсациите за високите цени на горивата - колко души са подали заявление? Компенсациите за високите цени на горивата - колко души са подали заявление?
Разкриха незаконни кланици край Кърджали: Тонове месо без контрол са стигнали до пазара
Десетки арестувани при нови акции на полицията срещу купуването на гласове Десетки арестувани при нови акции на полицията срещу купуването на гласове
Компенсациите за високите цени на горивата - колко души са подали заявление? Компенсациите за високите цени на горивата - колко души са подали заявление?
Нов скок на цените на суровия петрол, Иран е категоричен - няма да води преговори със САЩ Нов скок на цените на суровия петрол, Иран е категоричен - няма да води преговори със САЩ
Последният епизод на "Мамник" е тази вечер, актьори...
НАП предупреждава: Не отваряйте съмнителни линкове за "данъчно...
Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова...
Няма пострадали монаси от българския манастир "Св. Георги...
