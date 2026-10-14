Момчилград влиза в календара на спортното ориентиране с нов международен турнир

Момчилград ще бъде домакин на състезание по спортно ориентиране за първи път в своята история. През февруари 2027 година родопският град ще посрещне участниците в новата надпревара за Купа "Момчилград 2027“, която има амбицията да се превърне в традиционно спортно събитие и да привлече състезатели както от България, така и от чужбина.

Инициативата е част от усилията на местната администрация да развива спортния туризъм и да утвърждава Момчилград като привлекателна дестинация за организирането на различни спортни прояви.

Състезанието ще продължи два дни и ще включва две различни дисциплини – средна дистанция и спринт.

Надпреварата на средна дистанция ще се проведе в северната част на Момчилград, докато спринтовото състезание ще бъде организирано в централната градска част.

Така участниците ще имат възможност да демонстрират уменията си в различни условия, изискващи бърза ориентация, точна преценка и добра физическа подготовка.

Организатори на турнира са Община Момчилград, Българската федерация по ориентиране и спортният клуб по ориентиране "Вариант 5“ от Търговище.

Съвместната инициатива цели да осигури необходимите условия за провеждането на състезанието и да положи основите на нова традиция в спортния календар на региона.

От местната администрация се надяват новата надпревара да повтори успеха на други спортни събития, организирани в общината.

Секретарят на Община Момчилград Мехмед Мехмед изрази увереност, че турнирът има потенциал да привлече сериозен интерес.

"Това е поредното спортно събитие, което се надяваме да превърнем в традиция и да привлечем интереса на състезатели не само от България“, заяви той пред БТА.

Мехмед посочи като положителен пример развитието на ултрамаратона „Родо Рок“, който вече привлича спортисти от различни държави и се утвърждава като значимо събитие за региона.

Купа "Момчилград 2027“ ще бъде отворена за широк кръг участници, независимо от тяхната възраст и спортен опит.

Право на участие ще имат всички спортни клубове и ученически спортни школи в България, като няма да бъде налагано ограничение върху броя на състезателите, които могат да бъдат заявени.

Индивидуалните надпревари ще бъдат организирани за момичета и момчета, както и за жени и мъже, в различни възрастови категории от 10 до 75 години.

Предвидена е и специална отворена група Open, която ще даде възможност за участие и извън основните състезателни категории.

Широкият възрастов диапазон е сред отличителните характеристики на турнира и създава предпоставки за включването както на млади таланти, така и на опитни състезатели.

Записването за участие ще се извършва онлайн чрез официалния сайт на Българската федерация по ориентиране. Заявки ще се приемат до февруари 2027 година, като конкретният краен срок предстои да бъде уточнен.